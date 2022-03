Péterfy Bori magyar énekesnő, színésznő. Korábban a Krétakör Színháznak (2000–2008), majd az Alföldi Róbert által vezetett Nemzeti Színház társulatának volt tagja (2008–2013) – mutatja be a wikipedia.org.

Az Amorf Ördögök zenekart erősítette annak 2006-os feloszlásáig, majd 2007 elejétől az Amorf Ördögök tagjai által alapított Péterfy Bori & Love Band énekesnője lett. 2007. október 15-én jelent meg a Péterfy Bori & Love Band cím nélküli első lemeze, amelyen a számokat a volt Amorf Ördögök szerzői, Tövisházi Ambrus és Tariska Szabolcs mellett Lovasi András írta.

Lovagkereszt és új lemez

2008. augusztus 20-án a Nemzeti Színház színművészeként a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést kapta. Közben szerepelt a Žagar Wings of Love című számában. 2009. november 13-án jelent meg a Péterfy Bori & Love Band 2 című második albuma. 2010. február 25-én jelent meg a zenekar második albumának folytatása, az akusztikus változatokat és új dalokat is tartalmazó 2B. Péterfy Bori a 2 és a 2B albumokon szövegíróként is közreműködött.

2011 januárjától 2012 áprilisig a művésznő terhessége és gyermekszülése miatt szünetet tartott a koncertezésben.

A zenekar Fehér éjszakák című stúdióalbuma 2012 novemberében jelent meg. 2016 áprilisában látott napvilágot a megváltozott felállású Péterfy Bori & Love Band sorban ötödik, Szédülés című stúdióalbuma. A Péterfy Bori & Love Band fennállásának tizedik évfordulójára 2017 novemberében adták ki a Bori X című, új dalokat tartalmazó jubileumi albumot, mely egy ugyanilyen nevű mobilapplikációval együtt mutatkozott be.

Legutolsó, 2020 nyarán megjelent Szikra című lemezük pedig a pandémia első hullámának élményeit és az abból való kiszabadulást dolgozza fel. A működésének eddigi ideje alatt összesen hét stúdióalbumot közreadó zenekar rendszeresen járja az országot. Klubokban, színháztermekben és fesztiválszínpadokon egyaránt vidám, energizáló koncertekre számíthatunk tőlük. A zenekar szombaton látható a miskolci Helynekem színpadán.

(A borítóképen: Péterfy Bori – szombaton Miskolcon találkozhat vele a közönség)