Miskolcon az Avasi Sörháznak van egy bensőséges hangulatú terme, amely kiválóan alkalmas táncos és meghitt klubestek tartására és eddig kevés rendezvénynek adott helyt. Két miskolci zenekar is készül megtörni ezt a csendet, hagyományteremtő céllal, zenekari klub létrehozásával, március 11-én pénteken 21 órától Kabinet Klub, március 12-én szombaton 20 órától pedig a Kék és Narancssárga Produkció koncertje lesz látható.

Legendás banda

A Kabinet Rt. zenekar már legendának számít a saját műfaján belül, idén 41 éves. A stílusa a BeatSKA és a Rock and Roll SKA, ami soha nem volt fősodratú (mainstream) stílus, azonban mindig megtalálta a közönségét. Mivel nem volt fősodratú, így nem is csépelődött el, ma is frissnek és egyedinek hat és az csak hab a tortán, hogy a SkaBeat alaposan megmozgatja az embert, szinte kiköveteli a táncot. Az élő zenekari blokkok szünetében és utána videóval megspékelt ZTE (zenés táncos eszméletvesztés) következik, ha emlékszünk még az egykori VIAN Klubos történésekre. Hazai pályán indítja az évet a Kék és Narancssárga Produkció. A csapat, mely önmeghatározása szerint a régi, eredeti Republic nyomvonalán halad tovább, tagjai közt tudva Tóth Zoltánt, a hajdani legendás formáció alapítótagját és hangszerelőjét. Ő mesél néhány mondatban az együttesről, jelenről, jövőről: "Érdekes és izgalmas tény, hogy a jelenlegi, valóban régi "Republic-hű" formáció nem fővárosi, - mint várnánk - hanem többségi tagsága alapján miskolci. Számomra mindez egy meghitt, jó sorsfordulatként alakult az életemben. Többek közt, mert jómagam is BAZ megyéből származom és eleve jó érzéssel indulok el mindig Budapestről ide". A fiúk - a Kék és Narancssárga Produkció zenészei - őszinte tisztelettel és örömmel játsszák a színpadon ezeket a legendás, ismert dalokat, és ez bizony jól meghálálja magát a közönség irányából- elementáris hangulatú koncerteket hagy maga után a csapat sorban. Immár a huszadik koncertet írjuk be a naptárba és még nem indult el az év - foglalja össze a zenekar alapítótag.