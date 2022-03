Ínyenceket és kikapcsolódásra vágyó családokat is vártak a tél végén évről évre megtartott IV. Kistokaji Forralt Bor Fesztiválra szombaton. Az ízletes nedű kedvelői számára különleges gasztronómiai élményt nyújtott a forraltbor-főző verseny, amelyet az István Nádor Borlovagrend zsűrizett. Az aromás italt helyben készített tócsni, zsíros kenyér vagy palacsinta mellé kortyolhatták el a résztvevők. A gyerekek számára Pepe bohóc és a Dominó duó adott műsort, és kézműves-foglalkozással, csillámtetoválással is készültek a szervezők. Az iskolások néptáncot, az óvodások pedig botos táncot mutattak be.

Az érkezőket toroskáposztával vendégelték meg ebédre. A jó hangulatú esemény Tállai András miniszterhelyettes, államtitkár, országgyűlési képviselő fővédnökségével valósult meg.