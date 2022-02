Idén is elindította kutyaóvodáját vasárnap dél­előttönként 9 órától Miskolctapolcán a Négylábú Segítők Egyesület, 3-5 hónapos kölyökkutyák számára. Az önfeledt játékon és szocializáción túl alap engedelmességi feladatokra is megtanítják az egyesület kutyakiképzői az apróságokat. Érdeklődni és előzetesen bejelentkezni a szervezet közösségi oldalára írt privát üzenetben vagy a 06-30-827-36-30-as telefonszámon lehet.

Korán szocializálni kell

– A pandémia alatt sok ember szerzett be magának kis kedvencet otthonra, hogy oldja a magányát. A legtöbben azonban nincsenek vele tisztában, hogy milyen felelősséggel jár ez. A gazdi számára is fontos, hogy a kutyáját szocializálja, hiszen ez határozza meg a későbbiekben például azt, hogy mennyire tud vele sétálni – mondta Szécsi Annamária habilitációs kutyakiképző, a Négylábú Segítők Egyesület alapítója. – Nem szabad a kölyköt túlfélteni. Amint megkapja az oltásait egy kiskutya, a lehető legkorábban érdemes hasonló korú vagy nem agresszív felnőtt ebek közé vinni. Az utcán azonban sosem tudhatjuk, hogy a szembejövő kutya mennyire barátságos, és bizonyos helyzetekben ezzel még a saját gazdájuk sincs mindig tisztában. Viszont mi folyamatosan felügyeljük a kutyacsoportot a játék alatt. Ha elmarad a szocializáció, félelmi agresszió alakulhat ki háziállatunknál.

– Sokszor előfordul olyan, hogy egy kis testű kölyökkutyát féltenek a gazdái egy hasonló korú, de nagyobb testalkatú kiskutyától, amely akár 10-12 kiló is lehet. Nem teljesen jogos ez a félelem. Kölyökkorban a játék során az ebek megtanulják, hogy mekkora a saját erejük, és hol helyezkednek el a kutyahierarchiában. Féléves kortól már nehezebb pótolni, ha mindez kimarad, és a hibásan rögzült viselkedést is bonyolultabb korrigálni. Például rottweilerek és dobermanok esetében különösen fontos, hogy még kicsiként megtanuljanak pórázon sétálni. Főleg úgy, hogy mi nem alkalmazunk testi fenyítést a kiképzés során. Kivételes lehetőség nálunk, hogy közvetlenül a kutyaovi után a kölykök találkozhatnak felnőtt terápiás kutyáinkkal is, amik biztosan nem bántják őket. Ez azért jó, mert a nagyobb kutyák időnként fegyelmezik a kicsiket, és sok mindent el is leshetnek tőlük – fejtette ki az egyesület alapítója.

Tíz alkalom alatt megtanítják az alap engedelmességi feladatokat.

– Az első foglalkozás előtt oltási könyvet kérünk a gazdiktól, amit lefotózunk. A hétköznapi séta során is bármikor kérheti a rendőr jogszabály szerint az oltási igazolványt, valamint az ürülékszedő zacskót. A találkozások mindig játékkal kezdődnek, de elkezdjük a kiképzést is, mert a kölyökkutyák agya a legfogékonyabb az új ismeretekre. Már első alkalommal megmutatjuk a behívást. Mi alapvetően a gazdikat képezzük, és elmagyarázzuk, hogyan érdemes jutalmazni és a vezényszavakat használni. Például, ha egy kutya fél, és megsimogatjuk, akkor csak megerősítjük benne ezt a viselkedést. Inkább olyankor valami élvezetes dolgot kell vele csinálni, ami eltereli a figyelmét. Szintén lényeges, hogy a vezényszó és a fegyelmezés ne az eb nevével összekötve történjen, mert a névnek mindig pozitív kicsengésűnek kell lennie – magyarázta a kutyakiképző.

(A borítóképen: Játékra kéri a barna kutyát a fekete-fehér a gazdik által jól ismert pózban | Fotó: Olvasónktól)