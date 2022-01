Gazdag, kreatív programot valósított meg a nehézségek ellenére az Éltető Lélek Alapítvány, erről mesélt az Észak-Magyarországnak az új év beköszöntének alkalmából dr. Várhelyi Krisztina, az Éltető Lélek Alapítvány elnöke.



Programok a NEK kapcsán



– A világjárvány miatt 2021 rendkívül nehéz évünk volt. Rengeteg erőfeszítés és új ötletek kellettek ahhoz, hogy a pályázatainkban megfogalmazott céljainkat teljesíteni tudjuk. Mivel határlezárások voltak, ezért a nemzetközi kezdeményezéseink egy részét online szerveztük meg, de voltak félig személyes akcióink is. Kiemelt feladatunk az erdélyi származású Kelemen Didák minorita szerzetes emlékének ápolása, aki a minorita templomot, rendházat és a nevét viselő fiúkollégiumot alapította Miskolcon. Eljuttattunk Kézdivásárhelyre, egykori iskolájába egy bronzportrét róla, amelyet Máger Ágnes képzőművész készített.

Nagyszabású nemzetközi eucharisztikus szavalóversenyt szervezett Miskolc az elmúlt nyáron, ahová a határon túlról is lehetett jelentkezni.

– A rendezvényen az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) nagykövetei is részt vettek, mint dr. Fábry Kornél atya, Kubik Anna színművész és Petrás Mária csángó keramikus, énekes. Szintén a NEK-hez kapcsolódóan 2021. szeptember 8-án alapítványunk közreműködésével Nagyboldogasszony-márványszobrot állítottak a kárpátaljai Nagyszőlősön, amely Matl Péter képzőművész alkotása. A kongresszust követő héten pedig Regio et religio címmel kétnapos tudományos konferenciát szerveztünk a borsodi megyeszékhelyen. A megye vallási sokszínűsége kapcsán 21 előadás hangzott el itt, amelyeket írásban a Miskolci Keresztény Szemlében lehet olvasni. A legutolsó projektünk egy tizenöt éve futó programsorozatunk keretén belül a Köszönet a gyógyítónak! nevű emlékmű felállítása volt advent végén a megyei kórház területén az Ápolók terén, amit szintén Máger Ágnes készített. Ezzel szerettük volna kifejezni az egészségügyi dolgozók iránti tiszteletünket, hogy pandémia alatt is helytálltak - mondta.

(A borítóképen: Dr. Várhelyi Krisztina 2021 történéseiről beszélt az Északnak)