Ennek az állapotnak megszüntetésére, a gazdátlan kutya, cica egyedszámának csökkentésére ivartalanítással van esély. Az Orpheus Állatvédő Egyesület 2022 első felében 300 állat ivartalanítását támogatja, derül ki a közleményükből. Ennek köszönhetően több ezer potenciálisan túlszaporított állattal lesz kevesebb.

Forrás: Orpheus Állatvédő Egyesület

Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője kiemelte: évek óta szélmalomharcot vívnak az állatvédők a felelős állattartásért, sajnos legfőképpen falvakban, illetve városok külső területein szabadon szaporodhatnak az állatok. 2022 januártól az állatok szaporítása egyébként is büntethető cselekmény, így mindenkit a kóborrá váló állatok számának csökkentése érdekében az állatok ivartalanítására buzdítanak.

Az állatok ivartalanítása

Az állatorvosok szerint leginkább az első tüzelés előtt, 5-6 hónapos életkorban ajánlott a nem tenyésztési célból tartott állatok ivartalanítása.

Amellett, hogy különböző megbetegedések megelőzhetőek vele, az ivartalanított állatok kóborlási vágya, szexuális agresszivitása csökken. A kanok ivarzáskor "nem vesztik el az eszüket" a macskák nem "koncerteznek", hanem élik mindennapi megszokott életüket. Kandúr macskák herélése után az állat nem locsolja szét bűzös váladékát a bútorokra, szőnyegekre, kisebb a balesetek, a verekedésből származó sérülések és a fertőző betegségek veszélye. Nőstény állatoknál elmaradnak a tüzeléssel járó kellemetlenségek is (vérzés, elszökés, idegen kutyák ostromló hada). Összefoglalva tehát, az ivartalanított kedvencek tartása kevesebb problémát okoz a családnak, olvashatjuk az Újdiósgyőri Állategészségügyi Központ weboldalán. A megfelelően táplált állatok - a közhiedelemmel ellentétben - nem híznak el, nem lustulnak el, megőrzik korábbi játékosságukat, életkedvüket.

Természetesen az ivartalanítás után nem kell számolni a nem várt szaporulattal. Ezeknek a kismacskáknak, kiskutyáknak nagy része ugyanis gazdátlanná válik, vagy elaltatásra kerül. Sok felesleges kockázat és kiadás előzhető meg és ami fontosabb: csökken az utcán a gazdátlan, kóbor állatok száma, melyek számos, emberre is veszélyes betegség terjesztői lehetnek.

Természetesen a kisállatok ivartalanítása anyagi kérdés is, hiszen nem öt forintról beszélünk. Noha sajnos a miskolci és Miskolc környéki állatorvosi rendelők honlapjain árakat nem találtunk, saját felmérésünk szerint egy kisállat ivartalanítása, fajtól és nemtől függően 20-40 ezer forint közé esik. Ez nem kis költség, különösen, ha egy házban nem csak egy, hanem akár több kisállat is van, akiknek természetesen a védőoltásokat is be szeretnénk adni kiskorukban, időben. Ebben lehet segítség az Orpheus Állatvédő Egyesület támogatása.



Kik kérhetik az állatorvosi költség egy részének támogatását?



Alacsony jövedelemmel rendelkezők, nyugdíjasok, állataikat udvaron tartók kérhetik az ivartalanítási költségek támogatását. Jelentkezni 2022. február 20-ig a www.orpheus.hu üzenetküldő felületén (név, telefonszám, email cím megadásával) vagy az Orpheus Állatvédő Egyesület, 6701 Szeged, PF: 929. címre, postai levélben (név, telefonszám, település megadásával) lehet.