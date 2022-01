Renátó, amikor tudomást szerzett a Miskolci Balett budapesti bemutatójáról, elhatározta, hogy ő is ott lesz, mesélte az Északnak. Úgy gondolta, ez lesz az az alkalom, amikor két év után újra találkozik a társulat tagjaival.

– Szóltam nekik, hogy megyek én is a barátnőmmel, és akkor nagyon izgatott lett mindenki. Ők is, és én is. Tudni kell, hogy ők végig mellettem álltak. Végigkísérték az állapotom javulását, bátorítottak, hatalmas erőt adtak lelkileg, mindemellett gyűjtést szerveztek, hogy semmi akadálya ne legyen a rehabilitációmnak – mondta Renátó.

Őt tapsolták

Azzal folytatta, hogy amikor beléptek a Nemzeti Táncszínházba, épp Kozma Attilával, a Miskolci Balett vezetőjével futottak össze, akit utoljára az intenzív osztályon látott.

– Mondanom sem kell, hogy érzelmileg mennyire megható volt ez a mostani találkozás. Telefonon persze tartottuk a kapcsolatot, de a balesetem óta személyesen most találkoztunk először. Arra pedig végképp nem számítottam, hogy az előadás után engem tapsolnak meg a társulat tagjai. Hihetetlen érzés volt. Addig nem is gondoltam, hogy ennyire hiányozhat az elismerés ezen formája, hiszen már két éve, hogy senki nem tapsolt nekem. Pedig egy színpadi embernek ez létfontosságú. Fantasztikus volt az egész! Utána még maradt idő egy gyors találkozásra. A táncosok feltoltak a színpadra, késztettünk egy közös fotót. Sajnos csak pár percünk volt minderre, mert jött a műszak, bontani a díszletet. Azt azért megbeszéltük, hogy most már akár Miskolcon is találkozhatunk, mert lelkileg készen állok az utazásra, és hogy beguruljak a színházba – tette hozzá a táncművész.