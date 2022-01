A kisragadozók, köztük a vadászgörények is hajlamosak az influenzára és más vírusfertőzésekre, ezért télen jobban oda kell figyelni rájuk, hogy erős maradjon az immunrendszerük. Ebben az időszakban sok görény kerül utcára is.

Ha nyugodt, nem büdös

– Találkoztunk már olyan hirdetéssel, hogy valaki karácsonyra kínált vadászgörényeket. A meglepetésként, ajándékba adott kisragadozók sokszor nálunk kötnek ki. Az még a jobbik eset, hogyha leadják és nem az utcáról kell megmentenünk őket – mondta Szabados-Tóth Sára, a Miskolci Makogó – Együtt a Vadászgörényekért Közhasznú Egyesület elnöke.

– A felnőtt állatokat sokan már nem találják annyira aranyosnak. Ráadásul amikor ivarérett korba lépnek, kellemetlen szagokat áraszthatnak ivarzáskor, jelölgetnek, és a viselkedésük is agresszívebb lesz. Bűzmirigyüket főleg stressz hatására aktivizálják, de a szag néhány perc alatt kiszellőztethető. Mivel elég intelligens és kíváncsi állatok, ezért sokat is kell velük foglalkozni. Jutalomfalattal képesek akár trükköket is megtanulni.

A vadászgörények akár a téli hideget is bírják, és sétálni is szívesen mennek.

– Ha ősztől a lakáson kívül, például egy melléképületben tartják a vadászgörényeket, akkor téli bundát növesztenek. Ősszel megnövekszik az étvágyuk, és ha a gazdi ebben partner, és többet ad nekik enni, akkor zsírpárnát növesztenek, ami szintén melegíti őket. Akár 30-40 dekagrammal is megnőhet a testsúlyuk. Léteznek általános vitaminkészítmények, amelyeket a hidegebb hónapokban ételkiegészítőként, immunerősítőként adhatunk. A paszták általában ízesítettek, amit szívesen elnyalogatnak.

– A többi készítmény pedig folyadék formájában adható be. Azok, akik korábban is sétáltak kedvenceikkel, ilyenkor is folytathatják. Viszont jobban oda kell figyelni az állat jelzéseire, például, amikor ölbe kéredzkedik – javasolta az egyesület elnöke.

A görényfélék a humán koronavírust nem tudják elkapni.

– Mivel influenza-időszak van, fontos fokozottabban odafigyelni a higiéniára a környezetükben. Érdemes egy kicsit kevesebbet babusgatni őket. Ha mégis az állatokhoz vagy játékaikhoz nyúlunk, alaposan kezet kell mosni előtte. Különösen, ha fertőzöttek vagyunk.

– Az influenza náluk is az emberekéhez hasonló tünetekkel: orrfolyással, tüsszögéssel, szipogással, levertséggel, étvágytalansággal, esetleg lázzal jár. Ilyenkor fontos minél előbb állatorvoshoz fordulni, aki szükség esetén gyógyszeres kezelést is adhat. A koronavírus kapcsán sok más állatfaj között a vadászgörényeket is vizsgálták, de annak humán változatára immunisak. A velük rokon nyérc faj azonban képes elkapni. Főleg tenyésztelepeken fordultak elő járványok. A kizárólag menyétfélékre veszélyes koronavírustörzs azonban veszélyes lehet rájuk, de az nagyon ritkán fordul elő – hangsúlyozta a mentőhely vezetője.

(A borítóképen: Szabados-Tóth Sára Borzassal)