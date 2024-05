Az esemény Agócsné Halász Andrea, a Matyó Múzeum vezetőjének köszöntőjével kezdődött.

Magyar Krisztina „Madarak a nagyvilágból” című fotókiállítását Dorogi Ferenc, a Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók Egyesületének (MAME) tagja nyitotta meg, majd konferenciával folytatódott a fesztivál. „Madárbarát kert” címmel Szitta Emese, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki Helyi Csoportjának titkára tartott előadást, ezután Dinyési János helytörténeti kutatónak, a MAME tagjának előadását hallgathatták meg a résztvevők, melynek címe „Madárábrázolások az őskortól napjainkig” volt.

Mindeközben megtartották az országos rajzpályázat eredményhirdetését, melyet hat kategóriában hirdettek meg.

– Nagy örömünkre az ország különböző részeiből, sőt határon túlról is érkeztek rajzok. Móra Ferenc születésének 145. évfordulóját ünnepeljük idén, ezért úgy gondoltuk, hogy az irodalom keretében a képzőművészet felé fordítjuk a fiatalokat, hogy a későbbiekben hátha csatlakoznak majd a szervezetünkhöz. Népszerű volt a rajzverseny, hiszen összesen 965 rajz érkezett be a pályázatra. Az egyik fő támogatónknak, a Fővárosi Közterület-felügyelő Vállalatnak köszönhetően annyi ajándékot kaptunk, hogy mind a 65 díjazott gyereket tudtuk jutalmazni – mondta Csirmazné Cservenyák Ilona, a MAME elnöke.

Programok

Bán Csabáné a nap folyamán kétszer a pipicssütés (hagyományos húsvéti matyó kalács – a szerk.) rejtelmeibe avatta be az érdeklődőket. Emellett felléptek a Mezőkövesdi Dalos Pacsirták, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének Ózdi Helyi Szervezete és az Elek zenekar koncertjét is meghallgathatták a résztvevők. Ezen felül különböző kézműves-foglalkozásokat tartottak, valamint volt rajzkiállítás, társasjáték és körhinta is.

A fesztivált a Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók Egyesülete szervezte a Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeumban.