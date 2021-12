A vállalat kutatásából az is kiderült, hogy idén tízből hat válaszadó online rendeli meg a játékokat. Az internetes vásárlás legfőbb hívószavai az ingyen szállítási napok, a kizárólag weben elérhető akciók és a Black Friday, utóbbi már hazánkban is a karácsonyi bevásárlás csúcspontja. Gyaraki Dávid elmondta: az előző éveknek megfelelően tovább nő az online vásárlások és a mobilról érkező tranzakciók száma is, mindkettő a duplájára nőtt 2019 azonos időszakához képest. A felmérésben részt vevők jóval több mint a fele az interneten vásárolja majd meg ajándékát.