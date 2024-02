Aztán kiderült az is, ugyanazon a napon születtek. Most pedig még egy esemény összeköti majd őket: március 10-én, szombaton a Budapest Arénában tartják meg Szécsi Pál emlékkoncertjét, amin Pál Dénes is énekel majd. Kilenc nappal később már meg is ünnepelheti születésnapját a miskolci énekes, aki éppen ebben az évben lép a Krisztusi korba.

Szécsi Pál 1972-ben

Forrás: Fortepán, Szalay Zoltán