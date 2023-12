„Egy nap eldöntöttem, hogy kipróbálnám magam a Szerencsekerékben és jelentkeztem” – kezdte történetét Orosz Sándor miskolci lakos, aki több mint 10 millió forintot vitt haza a Szerencsekerék című vetélkedőből a csütörtök esti adásban. Hozzátette: pár nap elteltével hívták is telefonon, hogy a bemutatkozó videóval megvette a műsor készítőit és be is hívták elbeszélgetésre, ami olyan jól sikerült, hogy pár nap múlva jelezték is, hogy bent lesz az adásban.

Nem indult szerencsésen

„Maga az adás napja nem indult a legszerencsésebben, ugyanis útközben elfolyt az autóm hűtővize, így nagyon gyorsan megoldást kellett találni erre a szerencsétlenségre az autópálya közepén” – osztotta meg a friss nyertes. Rámutatott: szerencsére megoldódott a probléma és oda ért a forgatásra.

Forrás: TV2/Szerencsekerék

„Az ott tapasztaltak pedig nagyon jók voltak. A sminkestől az operatőrig mindenki hihetetlen segítőkész és profi volt, sosem volt ilyenben élményem. Szerencsére a celeb vendég, Gelencsér Timi pedig szünetekben is vette a poénokat, így élvezetes volt a játék” – mondta.

Fordult a kocka

Orosz Sándor azt is elmondta a boon.hu-nak, hogy nagyon élvezte a műsort és sok tapasztalattal is gazdagodott.

„Rengeteg izgatottság volt bennem, hiszen mikor láttam, hogy kiforgattam épp 100 ezer forintot és három mássalhangzó is rendben volt és elkezdtek egyre nagyobb összegek megjelenni előttem, egyre inkább magával vitt a játék hangulata” – hangsúlyozta.

Forrás: TV2/Szerencsekerék

Rámutatott: az utolsó forduló vége fele kicsit kezdte elengedni azt, hogy nyer, ugyanis milliókkal le volt maradva, viszont több csere és duplázást követően fordult a kocka.

Már a végjátékban álltam közel 10 millió forinttal, amit még egy kisebb összeggel megtoldva nyertem meg a 10.250.000 forintot

– tette hozzá.

Lakásra fordítja az összeget

A pénz mellett három tárgynyereményt is haza hozhatott Orosz Sándor, és azt is megosztotta, hogy azóta is tartja a másik játékos társával, Rolanddal a kapcsolatot.

„Ezzel egy hatalmas lépést tettem az egyik álmom felé, hogy ne albérletbe kelljen költöznöm, hanem a saját lakásomat meg tudjam vásárolni. Leírhatatlan élmény és köszönöm a sorsnak is, hogy végül jelentkeztem a játékba. Emellett persze nem tettem le róla, hogy egy másik műsorban később is feltűnjek” – zárta.