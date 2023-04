Az egykor hazánkban is népszerű Zsákbamacska március 13. óta ismét a magyar nézőket szórakoztatja a TV2 televízió csatornáján. Új köntösben tért vissza az eredetileg amerikai formátum, amely jelenleg is nagy sikerrel fut Németországban, Görögországban, Franciaországban és Törökországban is. A Zsákbamacska eredeti címe az angol Let's make a deal, ami magyarul annyit jelent: kössünk üzletet. Így a játékszabályok is a szlogen jegyében zajlanak, azaz a műsorvezetők állandóan alkukat kötnek a játékosokkal, amit azok vagy elfogadnak, vagy cserébe az ismeretlen nyereményt választják. A játék a szerencsén, a gyors és jó döntéseken múlik. A hazai verzió - akár csak az amerikai - egyik különlegessége, hogy a játékosok jelmezben érkeznek, így kinézetük és performanszaik nem kevés derültséget okoznak a stúdióban.

A jelmez kitalálása a kezdő feladat

A miskolci Hulényi Laura a „Leány gyöngy fülbevalóval” elnevezésű jelmezt viselte a március 31-én, pénteken este adásba kerülő műsorban. Jan Vermeer van Delft holland festő festménye, amely 1665 körül készült, világhírűvé vált. A 22 éves lány a műsorba Budapesten élő idősebb barátnőjével érkezett, aki pedig Mona Lisa „arcát” öltötte magára. Már előzetesen a castingon (válogatáson) elmondták, hogy egy műsorba szeretnének kerülni és együtt játszani, így is volt. A jelmezt úgy készítették, hogy kapcsolódjon egymáshoz a két karakter. Így lettek híres festmények – jegyezte meg Laura. Már a műsorra való felkészülés, a jelmezkészítés is jó móka volt, mert kiélhették kreativitásukat – mesélte a lány.

Fotós: TV2

Szeret ő is élményt adni

Laura végzős gyógypedagógia szakos hallgató a Miskolci Egyetemen. Nagyon szeret szerepelni, érdekli a média világa. Sokoldalúságát mutatja, hogy énekesként, animátorként, valamint szinkronszínészként is tevékenykedik. Már láthatta őt a közönség színpadon, hiszen gyermekeknek adnak zenés-táncos interaktív műsorokat animátor csapatával. Rendkívül impulzív, nyitott személyiség, a játékot is úgy fogta fel, hogy jó buli lesz, nem a nyeremény izgatta legfőképpen – tudtuk meg. Az ELTE logopédia szakán szeretné majd tanulmányait tovább folytatni. A hivatását szívesen összekötné kreatív tevékenységeivel. Ugyan most erre nem nyert kezdő tőkét, de a rekreációs fejlesztő központot, amit megálmodott, egyszer szeretné majd létre hozni – emelte ki a miskolci lány.

Hulényi Laura

Fotós: Olvasónk

Nem riasztja a kamera

A műsor felvétele végig vidáman telt, jól érezte magát a szituációban – hangoztatta Laura. A műsorvezető párosból nyilvánvalóan Majka viszi a prímet, de látszik, hogy összeszokott párt alkotnak Pápai Jocival – tette hozzá. Egyébként Laurának nagy kedvence, mondhatni példaképe a műsorvezető-énekes-rapper, Majka. A koncertjeire is jár, ezért a személyes találkozásnak is örült. Legalább tíz kamera vette őket a Zsákbamacska játék ideje alatt, de ez Laurát nem feszélyezte, mert élvezi ezt a közeget. Úgy érzi, hogy önmagát adta végig. Az élményt, tapasztalást pedig kamatoztatni tudja majd később. Ami pedig a nyereményt illeti, pénzt most nem vittek haza, viszont kaptak lehetőségeket barátnőjével közösen. Például macaron készítő-, illetve festmény készítő workshopon vehetnek részt, amit már alig várnak – avatott be Hulényi Laura.