A borsodi származású fiatal édesanya, ragaszkodik a hagyományokhoz. Az ünnepeket, mint mindig most is, borsodban töltötte, hiszen a családjának egy része Miskolcon, a szűkebb családja pedig a Miskolc melletti Hernádkakban él. Mint mondta minden évben igyekszik szűk körben, ott tölteni az ünnepeket. Van, amikor az anyukája a hagyományokat követve kántálni jár, de ő ebben nem vesz részt, viszont amikor csak teheti, mivel református, templomba is elmegy - teszi hozzá.

Szép emlékek és baleset

Szögeczki Ágnes elmondása szerint náluk minden karácsony eseménydús, ezért rengeteg szép emléket őriz a szívében ezekről a családi ünnepekről. Az egyik alakalommal „a keretmamám több liter halászlével várt haza minket és egy rossz mozdulattal sikerült leborítani a 20 liter halászlevet” - mesélte. Mint meséli: szó szerint bokáig álltak a halászlében, szentestén, amikor így 20-25 ember maradt a tradicionális menü nélkül, mondta mosolyogva Szögeczki Ági.

Mint mondta, sokáig hitt a Jézuskában is és várta is, most felnőttként a gyermekének, Patriknak szeretne ilyen varázslatos időszakot teremteni, amire jószívvel és örömmel emlékszik majd vissza. „Sajnos a felgyorsult világunkban a rohanás, a készülődés, az idegeskedés elveszi az ünnepről a fókuszt”, sajnálkozik a borsodi celeb. Ezért minden évben megfogadja, hogy hamarabb elkezdi az ünnepi készülődést, hogy ne legyen stresszes ez az időszak.

A legfontosabb az egészség

„December elején én már ünnepi díszbe öltöztetem a lakást, és a kisfiam miatt elsősorban, karácsony illattal töltöm meg annak minden helyiségét”– tette hozzá. Majd kiemelte, hogy itthon, Hernádkakban, mindig az élő fenyő illata lengi be a lakást, míg Szentendrén csak műfenyőjük van, ezért is olyan értékesen az itt töltött napok – mondja. Visszatekintve Szögeczki Ági számára nagyon tartalmas év volt a 2023 -as. „A Covid óta átértékelődött bennem minden és a legfontosabb az egészség. Ezért ha közeli hozzátartozóimat egészségben tudhatom, számomra most tényleg ez a legfontosabb” -hangsúlyozza Szögeczki Ági. A 2024 -es évet pedig, mint minden évet bizakodva fogja indítani és pozitívan áll majd az új évhez, mint új kezdethez – emelte ki a borsodi Szögeczki Ági.