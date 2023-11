Hétfőn már beszámoltunk róla, hogy Arnold Schwarzeneggerrel és barátaival kerékpározott Los Angelesben Vajna Tímea. Timi a volt férjén, Andy Vajnán keresztül ismerte meg az akciósztárt, és az elmúlt időszakban is tartották a kapcsolatot: néhány hónapja is járt Arnoldnál a közösségi oldalaik bejegyzései szerint.

Most az általunk is bemutatott videó felvétel alapján Arnold és Timi két férfival - akikből az egyik biztosan a testőre a színésznek - kerékpároztak el Schwarzenegger konditerméhez, majd vissza a szállodába, ahonnan aztán autóval távoztak. A videón még csak szót sem váltanak egymással, ennek ellenére beindult a pletyka.

Több sajtóorgánum mellett a Daily Mail is terjedelmesen foglalkozott a témával, Timit Palácsik Tímeaként írják és színészként aposztrofálják, noha az üzletasszony, celeb csupán egy filmben statisztált. Vajna Tímea már egy ideje Los Angelesben él, és ott is tervezi jövőjét, május elején, kilenc év után meg is kapta az amerikai állampolgárságot.