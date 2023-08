ByeAlex rajongói véleményét kérdezte közösségi oldalán új, Széltoló című daláról, amit múlt hétvégén mutatott be zenekarával a Budapest Parkban adott koncertjén. A rendezvényre barátnője, Jamus is elkísérte. Az énekes közösségi oldalán egy kedvesével közös képet is megosztott az eseményről. A fotó kérésére most csak nála látható. A rajongók hozzászólásaiból ítélve, imádják az új számot. Többen úgy nyilatkoznak, hogy már december óta várják, hogy piacra dobják, ezért nem kizárt, hogy ebben a hónapban már megjelenik – tudtuk meg.