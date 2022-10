Október 9-én jelent meg Deniz, a kazincbarcikai származású kétszeres Fonogram-díjas magyar rapper, énekes és dalszövegíró új klipje a Reset című dalhoz. Ahogy ő maga is jelezte a közösségi oldalán a megjelenéskor: aktuális korlenyomat 3 és fél percben. Szerda reggel már százezer megtekintés fölött volt a klip, melynek kapcsán azt írta a rapper: „Egy ilyen egyszerhallgatós dalnál ez azért nagy szó mert közel 100 ezer embert jelent”.

„Főleg úgy, hogy ebből 99.990 együtt is gondolkodik a témával kapcsolatban, így hát a “missziót” sikeresnek tekintem. Kíváncsi voltam megjelenéskor, hogy az ismert előadók közül ki fogja annyira fontosnak tartani ezt az ügyet, hogy meg is osztja a saját közönségével, hogy született itthon egy ilyen dal anélkül, hogy én bárkire tukmálnám. 3 előadóról tudok: Wolfie (Punnany), Sub Bass Monster, FankaDeli” – tette hozzá a közösségi oldalán megjelent posztban.