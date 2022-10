„A hétvégén Piliscséven jártunk Bernie szüleinél, Márta néninél és Berci bácsinál. Ahol átadtuk nekik Bernát platina- és aranylemezét, amit ”Make a Change” és „Dark After the Night” című kislemezünk kapott. Utána megnéztük Bernie pincéjét, amit már az apukája fejezett be egyedül. Elég ambivalens érzésekkel távoztunk, de nagyon örültünk, hogy együtt tölthettük a délutánt!” - írja közösségi oldalán a miskolci punk banda.

Babicsek Bernát színész-harmonikaművész, művésznevén Bernie Bellamy 41 éves korában, januárban hunyt el saját otthonában egy tűzesetben. Halálhíre bejárta az országos sajtót.