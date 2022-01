A hegedűművész az osztrák fővárosban tartott gálaestje után ez évben is folytatja világkörüli turnésorozatát, amelynek keretében februárban ismét nagyszabású koncertet ad New York-ban a Metropolitan világhírű művészeivel de Ausztrália, Új-Zéland, Kína, Japán színpadain is szerepelni fog. A Prima Primissima-díjas hegedűvirtuóz egy év múlva, a hagyomány folyatásaként 2021-ben is megrendezi bécsi újévi koncertjét, ahogyan Budapestről, Magyarország fővárosából is ismét köszönteni fogja Európa polgárait.