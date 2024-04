A listavezető Nyíregyháza mellett a Vasas és a Győr a két legesélyesebb csapat a feljutásra, negyedik helyen viszont ott volt a Szeged, amely megragadta az esélyt, hogy megkavarja a dolgokat, hiszen 1–0-ra megnyerte az NB II 29. fordulójának rangadóját – derült ki az Origo oldaláról.

Kemény szavak a lelátóról

Jobban kezdte a mérkőzést az ETO, a vezetést azonban nem tudta megszerezni a hazai csapat, a hidegzuhany pedig a 21. perc elején jött, amikor egy gyönyörű támadás végén a Szeged tudott betalálni.

Papp gólját követően a Győr próbált irányítani, de a labdabirtoklási fölénye helyzetekben nem mutatkozott meg.

Az ETO-szurkolók aztán az első félidő végén elvesztették a türelmüket és kórusban harsogták a „K...a gyenge!” rigmust – írta meg az Origo.

Ezer esély sem volt elég

Az ETO egyértelműen a feljutás reményével, sőt igényével vágott neki az idénynek, s jól is kezdte a bajnokságot, sokáig vezette a tabellát, aztán elfogyott a lendület. Február 24-én felmentették Antonio Munoz vezetőedzőt, de a helyére kinevezett Kuznyecov Szergej irányításával is akadozik a gépezet, vele a csapat egyből elvesztette a Nyíregyháza elleni hazai rangadót – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról. Az újabb kudarc után a győri szurkolók elkeseredettsége érthető, bár így is furcsa volt hallani, hogy a Szeged elleni meccs hajrájában a győri drukkerek nem buzdították, hanem szapulták a csapatukat, és később a mez levételét követelték a játékosoktól. A klub Facebook-oldalán sem kímélték a csapatot, dühödt kommenteket lehetett olvasni.

Kaptatok ezer esélyt, és hétről hétre csak szégyent hoztok a mezre és szurkolóitokra! Minden rangadót elbuktatok, nem is beszélve rengeteg kötelező győzelemről. Nem érdemeljük meg az NB I-et! Legyen vége ennek a szenvedésének, aztán mehettek amerre láttok!

– olvasható a győri klub közösségi oldalának kommentmezőjében.