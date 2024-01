A magyar válogatottnak ez az első kontinenstornája, amikor három győzelemmel lépett tovább a csoportkörből. A magyar kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya, Chema Rodriguez érthetően nagyon boldog volt a meccs után, szerinte a játékosai száz százalék fölött teljesítettek – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

Az Eb csak most kezdődik

– Először is köszönjük a szurkolást, elképesztő hangulatot teremtettek a magyar szurkolók! Mindenki úgy küzdött, mintha ez lett volna az utolsó meccs. De, ami még fontos, és amit Chema is mondott a meccs előtt: az Európa-bajnokság csak most kezdődik – nyilatkozta a meccs után a Tatabánya rutinos átlövője, Ancsin Gábor.

– Azt a munkásruhát, amit felvettünk, vinnünk kell magunkkal a kölni középdöntőbe, ahol, ha továbbra is így küzdünk egymásért, elérhetjük a céljainkat.

A tizenkettedik percben Bánhidi Bence piros lapot kapott, mert a játékvezetők szerint megütötte Gisli Kristjánsson arcát. A válogatott egyik vezérének korai kiállása után a megszokottnál is több feladat hárult beálló poszton Rosta Miklósra, aki szinte hibátlan játékkal segítette a csapatot a győzelemhez – írta meg az Origo.

– A piros lap után változtattunk a taktikánkon. Az izlandiakat váratlanul érte, hogy az irányítóktól az átlövőkön át a szélsőkig mindenki nagyon élt ma, én pedig csak próbáltam hozzá tenni a magamét – nyilatkozta a válogatott beállója.

A titok a csapatmunkában van

A csapatkapitány Lékai Máté 12 évvel ezelőtt részese volt annak az óriási győzelemnek Izland ellen, amely a londoni olimpia negyeddöntőjében született, de a mostani sikerről is csak szuperlatívuszokban tudott beszélni az irányító.

– Ez egy fantasztikus meccs volt. A védekezésünk nagyon jó volt, a második félidőben meg a támadójáték is felnőtt ehhez. Itt áll mellettem a fiatal Imre Bence, aki klasszisteljesítménnyel tette le névjegyét élete első világversenyén. Bár tudjuk, hogy az ő családjából elég jó gének jönnek – méltatta a csapat négy gólt szerző játékosát, akinek édesanyja Kökény Bea, a magyar női kézilabda-válogatott egykori irányítója, édesapja pedig az olimpiai ezüstérmes vívó, Imre Géza.

– Nem sok együttes vészelte volna át azt, hogy az egyik legjobbját a meccs elején piros lappal kiszórják, mi ezt is túléltük. A titok az, hogy van csapatunk – vélekedett Hanusz Egon.

A középdöntőben csütörtökön 15.30-kor kezdünk Ausztria ellen, de a magyar játékosok maximális koncentrációval állnak elébe az újabb kihívásnak.

– Ausztria lesz az első ellenfél, velük sem lesz könnyű, nagyon oda kell figyelni arra a meccsre is – vélekedett Rosta Miklós az Origónak.

– Mindenki láthatta, mire vagyunk képesek. Két ponttal megyünk be a középdöntőbe, ahol ugyanezt a teljesítményt szeretnénk folytatni. Négy nagyon nehéz meccs áll előttünk – hangsúlyozta Máthé Dominik. A középdöntőben a magyar válogatott csütörtökön Ausztriával, szombaton Horvátországgal, hétfőn a házigazda Németországgal, szerdán pedig az olimpiai címvédő Franciaországgal találkozik. A csoport első két helyezettje jut az elődöntőbe, a harmadikok pedig az ötödik helyért játszhatnak.