"Ez maga a csoda! Végre megtelt élettel az atlétikai központ, belekóstolhattunk a vb-hangulatba, és úgy látom a versenyzőket és a nézőket is ámulatba ejtette a világbajnokság helyszíne. Ránk most hat hét – az eddigieknél is keményebb – szervezői munka vár, aztán augusztus 19-én, vagyis 41 nap múlva kezdünk. Az elmúlt két nap csak megerősítette bennem azt a meggyőződést, hogy ezt senkinek nem érdemes kihagynia" – olvasható Németh Balázs értékelése a vb-szervezők vasárnapi közleményében.