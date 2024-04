Az intézmény a napokban tette közzé online felületeit, fejlesztéseit, amelyek megkönnyítik a zenészek, népzene oktatók és a zenetanulás iránt érdeklődők fejlődését, munkáját és tanulását. Az elkészült platformok kapcsán témanapot tartottak Digitalizáció és innováció a népzene területén címmel hazai és külföldi szakemberek számára.

A legfrissebb fejlesztés a Folk_ME (Folk Music Education) online népzeneoktatási platform, amelyet Both Miklós főigazgató, ötletgazda mutatott be a meghívott szakembereknek. A honlap a Kárpát-medence legnagyobb online népzeneoktató platformjának számít, de a feltöltött anyagok számát tekintve benne van a világ élvonalában is.

A mindenki számára elérhető netes tudástár kiváló minőségű videókat, hangszerenként külön sávokra rögzített hanganyagokat, dalszövegeket kínál, amelyek segítségével a felhasználók aktív résztvevőként ismerhetik meg a népzene eredeti előadásmódját.

„Fontos, hogy a népzene minél nagyobb arányban foglalja el az online teret – fogalmazta meg vízióját Both Miklós, majd hozzátette: a közösségi médiában az elmúlt években robbanásszerűen nőttek meg az online oktatási felületek és fontos, hogy a magyar népzene tekintetében is nagy mennyiségű és jó minőségű anyagok legyenek elérhetők az érdeklődők számára. A platformon található kiemelkedő kép- és hangminőségben rögzített videók alkalmasak arra, hogy a vizuálisan és hangminőségre érzékeny fiatalabb generációnak is megragadja a figyelmét” – zárta gondolatait.

A kezdeményezést páratlan szakmai érdeklődés övezte nemcsak itthon, de külföldön is. A világhálón lévő anyagok, a félezer videó és az adatbázisok a kutatók, az oktatók és a gyakorló zenészek körében egyaránt népszerűek. Ezt a sikert azért tartja fontosnak a Hagyományok Háza főigazgatója, mert az eszköz segítségével a magyar népművészet és a táncházmozgalom eredményei nemzetközi szinten is láthatóvá és elérhetővé válnak.

Szintén a Hagyományok Háza gondozásában kapta meg végleges formáját az ezredforduló legnagyobb szervezett népzenei gyűjtésének, az Utolsó óra programnak az internetes felülete. Kelemen László, az akkori gyűjtés megszervezője, kitalálója a programmal kapcsolatban a tudós-kutató Kallós Zoltánt idézte: „Minden gyűjtés annyit ér, ami hasznosul belőle.” Hangsúlyozta, hogy ebben a munkában kizárólag a legújabb technika alkalmazása célszerű. Véleménye szerint az Utolsó Óra elnevezésnek van ugyan egy pesszimista felhangja, viszont a kezdeményezés jól szolgálja az eredeti célt. Dr. Pávai István, a Katalogizálási Osztály vezetője részletesen mutatta be a programnak újonnan kialakított weboldalt és számokkal illusztrálta a széleskörű munkát. Vázolta a „fehér foltok” eltüntetésének szükségességét: a kevésbé ismert zenészek megszólítását a teljeskörű gyűjtés érdekében.

A délelőtti programot Zagyva Natália, az Adatbázis Szakcsoport szakmai vezetője zárta a Folklóradatbázis új weblapjának bemutatásával. A 2001-ben elkezdődött fejlesztés mára hatalmas adatbázissá bővült, és a Folk_ME-hez hasonlóan széleskörűen használható.

„A cél a népművészet elérhetővé és élővé tétele – ezzel a kulcsgondolattal zárta mondanivalóját Both Miklós az innovációk kapcsán. – A Hagyományok Házának nemcsak az a feladata, hogy a folklór kutatásokat segítse, de minden egyes népzene iránt érdeklődőnek jó minőségű, kontextualizált anyagokat biztosítson népzenéről, néptáncról, népművészetről.”