Előkerült az egyik 17 éves fiú holtteste Balatonaligánál június 7-én, kedden reggel, az azonosítás folyamatban van, közölte a veol.hu megkeresésére Orbán Zoltán, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Megvan a másik is holttest is, most találták meg a vízi rendőrök – tudta meg valamivel később a portál Nagyvári Márk horgásztól.

Az első fiatalt ő találta meg ma reggel, Balatonaliga előtt mintegy 200 méterrel. Mint mondta, még mindig a látottak hatása alatt van. Elmondása szerint mindkét fiatal holttestét feldobta a víz.

Tragédia lett a nyaralásból

Dávid és Szabolcs unokatestvérükkel, Bélával vettek részt egy munkával egybekötött nyaraláson, amikor úgy döntöttek, megmártóznak a magyar tengerben. Csupán egyiküknek sikerült a vízből kijönnie.

A bódvalenkei Szabolcs és Béla a településüktől néhány kilométerre levő Tornanádaskán élő unokafivérükkel, Dáviddal a múlt hétfőn nagy kalandra indult Balatonaligára. Kőművesnek, illetve hegesztőnek tanultak, és éppen a legnagyobb hazai tó közelében találtak munkát. Úgy döntöttek, elvállalják, és ha már arra járnak, összekötik a kellemest a hasznossal. Egyikük most látta a Balatont életében először. Szombat este bementek fürdeni. A parttól messzire úsztak, pedig azon a szakaszon gyorsan mélyül a víz. Az idő hirtelen rosszra fordult, ebből pedig baj lett. Bélának sikerült egy szörfdeszkában megkapaszkodnia, így őt egy csónakos kimenthette. A két másik, 17 és 18 éves fiú eltűnt, őket a rendőrök szonárral és helikopterrel is keresték.

A víz gyorsan mélyül errefelé Fotó: Bors

Nem tehetek mást, reménykedem és egyfolytában imádkozom az unkatestvéreimért. Soha nem hittük volna, hogy egy fürdőzésből tragédia lehet – mondta a Borsnak Béla még azelőtt, hogy megérkezett volna a tragikus hír a fiúk haláláról.

Őszinte leszek, egyre kevésbé hiszek benne, hogy a fiam életben van. Már rég jelentkezett volna. Ahogy szólt a rokon gyerek, azonnal autóba pattantunk, és ide jöttünk. Most naponta 700 kilométert utazunk, mert estére haza kell mennünk. A pénz nem számít, nem érdekel, mennyi fogy el benzinre. Becsületes, dolgos embernek neveltem a gyerekemet. Addig mindenképpen itt szeretnék lenni, amíg élve vagy halva elő nem kerül – nyilatkozta a Borsnak remegő hangon Szabolcs édesapja, akinek egyfolytában csörgött a telefonja. Az otthon maradt szeretteivel tartotta a kapcsolatot.

A magasból is keresték a fiúkat Fotó: Bors

Kuru Jánost, Dávid nevelőapját mobilon érték utol a lap újságírói.

Három hónapos korától neveltem a fiamat. Mindig is apának szólított. Én még bízom, de egyre kevésbé tudom, hogy miben. Tudom, hogy valamennyire Dávid és Szabolcs is tudott úszni, igaz a mi környékünkön csak kisebb tavak vannak, így főleg azokban edzhettek gyerekkorukban – mondta a férfi korábban.