Új adókedvezmény vehető igénybe zöldberuházásra Magyarország célja, hogy a zöld gazdasági átállás nyertese legyen, így a zöldenergia termelésében és tárolásában is a világ élvonalába tartozó fejlesztéseket valósít meg. Ezt támogatja az az új rendelkezés, amely szerint villamosenergia-tároló létrehozatalára irányuló beruházás esetén adókedvezmény vehető igénybe – nyilatkozta Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára az MTI-nek. A magyar adórendszer egyszerűsítése és az adminisztrációs terhek csökkentése mellett az adópolitika kiemelt szándéka az éghajlati célok támogatása is. Az idei évtől a villamosenergia-tároló létrehozatalára irányuló beruházás esetén társasági adókedvezmény vehető igénybe - hívta fel a figyelmet Izer Norbert. A kedvezmény bevezetésének célja annak ösztönzése, hogy olyan új villamosenergia-tároló berendezések létesüljenek, amelyek képessé teszik a vállalatokat a saját célra megtermelt villamos energia tárolására – mondta. A technikai részletek közül az államtitkár kiemelte: az adókedvezményt a beruházás üzembe helyezése után hat éven keresztül lehet igénybe venni. Fontos feltétel még, hogy a villamosenergia-tároló energiájának évi legalább 75 százalékát megújuló energia biztosítsa. Az adókedvezmény támogatási intenzitása – az összes állami támogatással együttesen – 30 százalék, de legfeljebb 30 millió euró. Ez azt is jelenti, hogy például egy 100 millió forint értékű beruházás esetén 30 millió forintnyi adókedvezménnyel számolhat a vállalat, azaz ekkora összeggel csökkentheti a fizetendő társasági adóját – tette hozzá. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, az OECD 2024-es magyar országtanulmánya is kiemelte, a nagyszámú feldolgozóipari beruházás jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy az ágazat átálljon a zöld technológiára. Ez az új beruházási adókedvezmény is épp ezt az átállást támogatja – hangsúlyozta az államtitkár.