Bagdi ugyanakkor figyelmeztet: a személyi jövedelemadó 1+1 százalékáról – függetlenül az szja-bevallás módjától – a bevallással együtt vagy külön is lehet rendelkezni, a 2024. május 21-ei határidő pedig jogvesztő.

Ez azt jelenti, hogy ha valaki május 21. után rendelkezik a befizetett személyi jövedelemadója 1+1 százalékáról, az érvénytelen, és a késedelem igazolási kérelemmel sem menthető ki

– mutatott rá.

A civil szervezetek egyik fő bevételi forrása

Az adószakértő kiemelte: a civil kedvezményezettek javára továbbra is évente kell nyilatkozni, mivel ezeket a felajánlásokat csak egy alkalommal, a rendelkezés évében veheti figyelembe a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A civil szervezeteket tartalmazó lista 2023-ban mintegy 30 ezer kedvezményezettet foglalt magában.

Az mindenképpen elmondható, hogy az egyszázalékos felajánlás továbbra is a civil szervezetek egyik fő bevételi forrása Magyarországon.

A statisztika azt mutatja, hogy a felajánlások összege évről évre nő: 2023-ban több mint 15 milliárd forint jutott el hozzájuk. Publikus információkból az derült ki, hogy tavaly összesen több mint 1,8 millió leadott érvényes nyilatkozat érkezett számukra. Egy civil szervezetre átlagosan 62 felajánlótól jön felajánlás, melynek átlagösszege évek óta növekszik: legutóbb ez körülbelül 520 ezer forint volt, ami csaknem 37 százalékos gyarapodás a 2022-es összeghez képest – mondta a Niveus partnere.

A kicsiknek sok százezer, a nagyoknak sok millió forint a tét

Bagdi Lajos arról is beszélt, hogy ezek a támogatások hónapokkal a rendelkezés után, november környékén futnak be. Azt a civil szervezetek nem látják, hogy volt-e olyan felajánlás, amelyet formai okokból utasítottak el, és ennek következtében nem érkezik be a pénz hozzájuk – közölte. Olyan problémáról azonban ő is tud, hogy néhány ezer forintos adótartozás miatt nem kapták meg eleinte a felajánlott teljes összeget, csak hosszas levelezés után. Mindenesetre fontos bevételi forrásról van szó, egy kis egyesületnek ugyanis akár sok százezer forint is juthat ily módon.