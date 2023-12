„És mivel jól alapokat rakott le Magyarország a termelési kapacitásokban, jó alapot rakott le az infrastrukturális fejlesztésekben és jó alapot rakott le a felsőoktatás átszervezésével, ezért az új autóipari korszak beruházásaiért folytatott verseny második fázisában is jó eséllyel indul” – mondta.

A miniszter a konkrét beruházás kapcsán rámutatott, hogy a cégcsoport egyik vezető kutatás-fejlesztési egysége Szombathelyen lesz az elektromos motorok vonatkozásában, illetve hangsúlyozta, hogy a világ útjain futó minden tizedik autóhoz ebben a gyárban készült a tengelykapcsoló vagy a lendkerék.

Szavai szerint a Schaeffler beruházási döntése demonstrálja, hogy a német cégtulajdonosok „továbbra is a szemüknek, de leginkább a józan eszüknek hisznek, nem pedig újságcikkeknek meg politikai-érzelmi zsarolásnak”.

Kitért arra is, hogy a projekt önmagán túlmutató jelentőséggel bír, mert a magyarországi üzem már most is 93 százalékos exporthányaddal dolgozik, ráadásul a vállalat kiváló együttműködést folytat több hazai egyetemmel is, ami a felsőoktatás átszervezésének sikerét tanúsítja.

Közölte, a magyar autóipar teljesítménye tavaly 12 ezer milliárd forinttal rekordot döntött, és a szektor termelési értéke idén is 16 százalékkal bővült az első tíz havi adatok alapján.

Elmondta, a magyar–német kereskedelmi forgalom tavaly 67 milliárd eurós csúccsal zárt, és üdvözölte, hogy az első három negyedév adatai értelmében, 7 százalékos növekedéssel, ennek volumene 2023-ban először 70 milliárd euró fölé fog menni.