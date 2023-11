Hangsúlyozta, hogy az autógyártó szerepe emellett a fenntartható növekedésben is jelentős, mivel ma Magyarország a világ azon húsz állama közé tartozik, amelyek károsanyag-kibocsátásuk csökkentésével párhuzamosan képesek a gazdasági teljesítményük növelésére.

Az Audi azon beruházása, amelynek nyomán Európa legnagyobb, gyártetőn található napelemparkja jött létre Győrben, nélkülözhetetlen volt ezen címünk megtartásához

- mutatott rá.

Illetve szavai szerint a cég a magyar gazdaság dimenzióváltásában is fontos szerepet játszik. A kormány először is arra koncentrál, hogy széles körű, termelésre alapuló ipari-gazdasági környezet jöjjön létre, amire építve a magasabb hozzáadott értékű szolgáltatási és kutatási funkciók is meg tudnak jelenni - tudatta. Ennek kapcsán pedig közölte, hogy az Audi is erősíteni kezdte a szolgáltatási, illetve a kutatás-fejlesztési funkciókat a termelés bővítése után.

A miniszter arra emlékeztetett, hogy

2022 minden válság és akadály ellenére hazánk legsikeresebb éve volt gazdaságilag, és ehhez az kellett, hogy néhány vállalat a valaha volt legjobb teljesítményét nyújtsa. Erre példaként hozta fel az Audit, amely rekordszámú autót gyártott Győrben, s ezzel komoly része volt a gazdasági eredményekben.

Kiemelte, hogy a magyar gazdaságnak az autóipar jelenti a gerincoszlopát, és a szektor termelési értéke tavaly elérte a 10 ezer milliárd forintos álomhatárt.

Végül aláhúzta, hogy az Audi gyára nélkül Győr nem lehetne "a legszebb és legmodernebb reményekkel bíró város ma Magyarországon", ráadásul itt a felsőoktatási struktúraváltás sikerének igazi bizonyítéka látható, ugyanis az autógyártó és az egyetem együttműködése bemutatta, hogy merre van a gazdaság fejlődésének iránya.