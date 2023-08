Minden kétséget kizárólag a legfontosabb pozitív következménye a változásoknak az, hogy

a debreceni gyár várható ökológiai lábnyoma is csökken. Ráadásul látványosan, a CATH közlése szerint az üzem energiafogyasztása 25 százalékkal lesz kisebb a korábban tervezettnél.

A kardinális kérdés a továbbra is a vízigény.

A teljes komplexum napi vízfelhasználása a változások kivitelezése után 3075 köbméterre csökken az első ütemben, a korábbi 3400 köbméterhez képest.

A CATL megígérte, hogy az uniós és a magyar jogszabályokat is betartja. A magyar leánycég ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy gyár termelési kapacitása, illetve az üzem alapvető műszaki és technológiai paraméterei változatlanok maradnak a bejelentés után is. és kiemelte, hogy az építkezés és az üzemeltetés során a város, a lakosság és a környezetvédelem szempontjai egyaránt kiemelt figyelmet kapnak.

A teljes cikk IDE KATTINTVA olvasható!