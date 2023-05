Hozzátették, hogy az Infóvonal májusban hosszított nyitva tartással elérhető: május 15 és 19 között 8:30-tól 18 óráig, hétvégén (május 20-án és 21-én) 8:30-tól 13:30-ig, május 22-én pedig 8:30-tól 20 óráig. Pénteken 13:30-tól, a többi napon 16 óra után azonban kizárólag a személyijövedelemadó-bevallással kapcsolatban kérhető segítség – ismertette a hivatal.

Arra is kitértek, hogy az szja 1+1 százalékának felajánlásáról, a korábbi évekhez hasonlóan az idén is lehet elektronikusan és papíron is rendelkezni egészen május 22-ig.