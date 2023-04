Régóta vágytam rá, hogy megoszthassak Veletek egy ilyen fotót! Sosem éltem kifele a magánéletem és ezentúl sem tervezem, viszont szeretném, ha tudnátok, hogy lassan egy éve boldog párkapcsolatban élek. Mivel most már szeretnénk kettesben is elmenni egy-egy rendezvényre, elkerülhetetlen lenne a további inkognitó. Köszönöm a barátaimnak, akik segítettek ezt ilyen hosszú időn keresztül titokban tartani, hogy ez az időszak tényleg csak kettőnkről szóljon! Örömmel osztom meg veletek ezt a hírt és remélem velünk együtt örültök Ti is