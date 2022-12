Megtört az átok – 2010-től számolva Franciaország válogatottja volt az első, amely vb-címvédőként tovább tudott jutni a csoportkörből. Az előző három tornán az aktuális világbajnok mindig búcsúzott a csportkörben (2018-ban a németek, 2014-ben a spanyolok, 2010-ben az olaszok).

Ha nem is ,,mindent bele" üzemmódban, de megfontoltan, felkészülten vetette bele magát a mérkőzésbe a két válogatott, Mbappé nevét viszonylag sokat lehetett említeni, de érződött, hogy a lengyelek is összerakták magukat a nagyon gyengére sikeredett harmadik csoportmeccset követően. A 29. percben Giroud érkezett középen Dembélé lapos beadására, ám az ötösön belülről nem tudta besodorni a labdát az üres kapuba. A 38. percben nagy tűzijátékot úszott meg Franciaország: Lloris védett először, majd kétszer is blokkolni tudtak a védők, másodjára a gólvonalról. A 44. percben Mbappé tanári labdát adott a védők közül tökéletesen kilépő Giroudnak, aki 12 méterről ballal pontosan kilőtte a bal alsót, 1-0.

A folytatásra az volt a kérdés, tud-e változtatni a játékán, nyomást gyakorolni a címvédőre a lengyel együttes. A 64. percben Mbappét állították meg szabálytalanul a tizenhatoson belül, de nem lett tizenegyes, les miatt. Változtattak a szövetségi kapitányok, aztán a 74. percben biztosabbá vált a gallok előnye: lengyel támadás után vezettek kontrát a franciák, Giroud tette ki jobbra Dembélének, aki a bal oldalon üresen maradó Mbappénak passzolt, a franciák tízese pedig még állított is a labdán, mielőtt a rövid felsőbe lőtt, 2-0.

A 91. percben Thuram passzolta be a tizenhatoson belülre a labdát a bal oldalon, Mbappé pedig a büntetőterület sarkán megfordult, majd tökéletesen tekert a bal felsőbe, 3-0.

A 96. percben Upamecano kézzel ért bele a labdába, tizenegyes. Lewandowski nagyon rosszul rúgta a büntetőt, Lloris védett, ám elhagyta a gólvonalat a lövés pillanatában, ezért megismételték a pontrúgást. Lewandowski ezt már nem hagyta ki, 3-1, a franciák biztosan kerültek a negyeddöntőbe.