A Real Madrid egykori sztárja óriási tapasztalatával segítheti hazája válogatottját.

– Annyi percet játszom majd élvezettel, amennyit csak kapok – mondta a csatár.

Bale a múltban is bebizonyította, hogy a fontos szakaszokban akár pár perc alatt is képes teljesíteni, ehhez ugyanis egy-két klasszis mozdulat is elegendő.

