Az amerikai válogatott Angliával és a B-csoport másik tagjával Iránnal is megmérkőzött a korábbi világbajnokságokon, beleértve azt is, amikor óriási meglepetésre, 1950-ben legyőzte Angliát, 1-0-ra. A két fél 2010-ben újra találkozott, és 1-1-es döntetlent játszott, aminek köszönhetően az Egyesült Államok akkor a csoport élére került. Anglia a fogadóirodák favoritja ebben a csoportban, de izgalmas meccsre van kilátás a részükről, egy közeli riválisuk, Wales ellen is. Robert Page csapata márciusban Ausztria, júniusban Ukrajna legyőzésével az európai pótselejtező egyik ágának győztesévé vált, ezzel került be a 32 csapatos mezőnybe.

A B-csoport csapatai

Anglia

Anglia a 2018-as világbajnokságon az elődöntőig, a 2020-as Európa-bajnokságon pedig a döntőig jutott (utóbbi sorozatban büntetőkkel kapott ki Olaszországtól). A háromoroszlánosok eltökélt szándéka, hogy eggyel jobbak legyenek Katarban, és hogy 1966 után ismét egy trófeának örülhessenek. Gareth Southgate rendelkezésére áll néhány nagyon ígéretes fiatal játékos – nem utolsósorban például a dortmundi Jude Bellingham és az Arsenalban szereplő Bukayo Saka – néhány rutinos sztárral párosítva, akik mára jelentős versenytapasztalattal rendelkeznek. Most az a kérdés: túl tudnak-e lépni a saját árnyékukon? Southgate abban reménykedik, hogy a Manchester United védője, Harry Maguire a torna előtt – a klubszinten vívott küzdelmei után – vissza tudja szerezni legjobb formáját. Nagy figyelem szegeződik majd Harry Kane-re, akinek megvan az esélye arra, hogy hazája vezéregyéniségévé váljon.

FIFA világranglista helyezés: 5.

Regionális helyezés: 3. (Európa)

Világbajnoki címek: 1 (1966)

Világbajnoki részvétel (utolsó): 15 (Oroszország, 2018)

Kvalifikáció: Európa, I-csoport győztes (8 győzelem, 2 döntetlen, 0 vereség)

Szövetségi kapitány: Gareth Southgate (Anglia), 2016. szeptember

Kulcsjátékosok: Harry Kane (Tottenham, Anglia), Declan Rice (West Ham, Anglia), Raheem Sterling (Manchester City, Anglia)

Egyesült Államok

Az Egyesült Államok válogatottja a 2022-es labdarúgó-világbajnokságra nagy nehézségek árán jutott ki, éppen csak sikerült megelőznie a regionális selejtezőn Costa Rica válogatottját, jobb gólkülönbségével. Ez lesz a 11. alkalom, hogy az amerikai válogatott megmutatja magát a sportág legnagyobb eseményén, de messze van attól, hogy a legjobbját hozza, azt, amikor az 1930-as nyitótornán az elődöntőig jutott. Kétségtelen, hogy Gregg Berhalter csapatában van elég fiatal tehetség ahhoz, hogy esélye legyen a csoportból való továbbjutásra, de menet közben a megfelelő hőfokra kell hoznia a szurkolóit, ugyanis nem három meccses világbajnoki szereplést terveznek. A főszerepet a Chelsea játékosa, Christian Pulisic játszhatja, míg a Borussia Dortmund labdarúgója, Gio Reyna adhat szikrát a támadásokhoz.

FIFA világranglista helyezés: 16.

Regionális helyezés: 2. (Amerika)

Világbajnoki címek: -

Világbajnoki részvétel (utolsó): 10 (Brazília, 2014)

A minősítés módja: Amerika, csoport harmadik hely (7 győzelem, 4 döntetlen, 3 vereség)

Szövetségi kapitány: Gregg Berhalter (Egyesült Államok), 2018. december

Kulcsjátékosok: Christian Pulisic (Chelsea, Anglia), Gio Reyna (Borussia Dortmund, Németország), Weston McKennie (Juventus, Olaszország)

Irán

Irán zsinórban a harmadik vb-döntőn szerepel, az ázsiai régió első számú válogatottjaként, és csapatuk képes lehet megállnia a helyét a legjobbak között. Hangsúlyosan kvalifikálták magukat a 2022-es katari tornára, nyolc meeccset nyertek, és egy döntetlen mellett csak egy meccset veszítettek el a selejtezőkörben. Ezzel a csoportjuk élén végeztek, és megelőzték Dél-Koreát (akiket nem sikerült legyőzniük), utóbbiak másodikként szintén kvalifikációt szereztek. A Porto támadója, Mehdi Taremi, a Feyenoord vezére, Alireza Jahanbakhsh és a Bayer Leverkusen támadója, Sardar Azmoun erős támadóegységet alkot Iránnál, de a helyeik megtalálása volt a legnagyobb edzői feladat a csapatépítés során. Dragan Skocic vezette őket a kvalifikáción, de elbocsátották, majd júliusban gyorsan visszavették, szeptemberben menesztették, és végül a Manchester United ex-taktikusa, a portugál Carlos Querioz váltotta. Utóbbinak ez a második kapitányi korszaka, az elsőben, 2014-ben és 2018-ban is ő irányította Iránt a világbajnokságon.

FIFA világranglista helyezés: 20.

Regionális helyezés: 1. (Ázsia)

Világbajnoki címek: -

Világbajnoki részvétel (utolsó): 6 (Oroszország, 2018)

Kvalifikáció: Ázsia, A-csoport győztes (8 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség)

Szövetségi kapitány: Carlos Queiroz (Portugália), 2022. szeptember

Kulcsjátékosok: Sardar Azmoun (Bayer Leverkusen, Németország), Alireza Jahanbakhsh (Feyenoord, Hollandia), Mehdi Taremi (Porto, Portugália)

Wales

A pályán kívüli események azt eredményezték, hogy Walesnek tovább kellett várnia, mint a legtöbb csapatnak, hogy katari indulónak számítson, mert az európai pótselejtező vége ugyanis – az orosz-ukrán háború miatt – júniusra csúszott. Wales végül június 5-én legyőzte Ukrajnát, ezzel megszerezte az utolsó európai kvótát, és 1958 után szerepelhet ismét a legjobbak között. Wales akkor, az eddigi egyetlen vb-szereplése során a negyeddöntőig jutott. Robert Page csapata az elmúlt években jóval túlszárnyalta a csapattal kapcsolatos várakozásokat, még a 2016-os Európa-bajnokság elődöntőjébe is bejutott, és ott, a későbbi bajnok Portugáliától kapott ki. Gareth Bale és a Fulham játékosa, Daniel James formája döntő fontosságú lesznek a világbajnoki szereplésük kapcsán.

FIFA világranglista helyezés: 19.

Regionális helyezés: 12. (Európa)

Világbajnoki részvétel (utolsó): 1 (Svédország, 1958)

Kvalifikáció: Európa, pótseljetező ág győztes (Ausztria ellen 2-1, Ukrajna ellen 1-0)

Szövetségi kapitány: Robert Page (Wales), 2021. április

Kulcsjátékosok: Gareth Bale (Los Angeles, Egyesült Államok), Daniel James (Fulham, Anglia), Kieffer Moore (Bournemouth, Anglia)