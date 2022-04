Megnyílt az ébredő természet szépségeit bemutató, csaknem százhúszezer virágot számláló tulipános kert szerdán Mórahalom határában.



Nógrádi Zoltán polgármester azt mondta, a tulipános kert olyan kezdeményezés, amely jó kiegészítője a város idegenforgalmi elképzeléseinek. A Nagyszéksósi Bivalyrezervátum szomszédságában fekvő kert látogatása ingyenes, a családok remek fotókat készíthetnek, maradandó élményeket szerezhetnek, térítés ellenében pedig virágszedésre is lehetőség nyílik.

Mátrai Zoltán, a kezdeményezés ötletgazdája elmondta, négy évvel ezelőtt az első TulipGardent a Balatonnál, Szőlősgyörökön alakították ki, akkor 30 ezer tulipánhagymát elültetve. Jelenleg már 13 kert működik az országban, ahol kétmillió tulipán nyílik majd, melyből egymilliót idén ültettek el. A tavalyi év tapasztalatai alapján a kertekben várhatóan kétszázezer látogatót látnak majd vendégül.

Major Zoltán, a mórahalmi kert vezetője elmondta, hogy a kert látványos fejlesztéseken ment át a tavalyi megnyitó óta. A virágok száma 50 ezerről 120 ezerre nőtt, a virágágyások mellett kialakított bemutatókertnek köszönhetően a látogatók már ötvenféle tulipánban, több fajta nárciszban, jácintban gyönyörködhetnek. A kertben játszótér és egy teknősrezervátum is épült.



Tavaly ötszáz tő bazsarózsát is elültettek, az idei tervek között pedig egy rozárium kialakítása szerepel, ahol 900 rózsa virágzik majd - közölte a szakember.



A virágszedéssel jótékony célt is támogatnak az ide látogatók, ugyanis minden szál virág árából 10 százalékot a Gyermeksebészet a Műtétre Váró Gyermekekért Alapítványnak ajánl fel a park.

