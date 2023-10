Hol vannak már a különféle szűrők, meg Photoshop-buherálások? Az új trend a mesterséges intelligencia (MI) által felturbózott fotó, amelyik önmagunk legjobb változatát készíti el.

Nyár óta vírusosan terjed egy videó a TikTokon, amely bemutatja, hogy egy fiatal nő milyen képet helyez el magáról a LinkedIn álláskeresőjében.

Egészen másként néz ki a valóságban, mint rendkívül professzionális kinézetű portrékon, amelyeket a Google Play-en és az Apple Store-ban is megtalálható Remini mesterséges intelligencia appal készített. Csak az említettt videót mára 52,3 millió alkalommal nézték meg.

A Remini alkalmazás és versenytársai, mint például a Try It On AI, vagy az AI Suit Up, mesterséges intelligencia-alapú szoftvereket használnak profilképekhez, hogy úgy nézzenek ki, mintha profi fotós készítette volna őket.