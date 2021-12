Van egy meleg ismerősöm és egy haverom is. Ha megkérdeznék, hogy ők milyenek, azt mondanám, intelligensek, jóindulatúak, kedvesek, ápoltak - és sorolhatnám -, de a másságukkal sosem kérkednek, például nem rázzák tangában a seggüket a Pride-on, és nem smárolnak nyilvános helyen vagy a társaságunkban. A döntő többségük ilyen!

De vannak, akik valóban mások. Ők azok, akik a baloldali-liberális politika támogatásával a gyermekeket vették célba. Ők azok, akik óvodásokat, iskolásokat „érzékenyítenének” Magyarországon is. Támadásukat Nyugat-Európában és Észak-Amerikában már számos fronton vívják: mesekönyvekben a királyfi beleszeret a másik királyfiba, elhízott, öreg, agyonrúzsozott, színes hajú „nénibácsik” - a franc se tudja, hogy esetükben melyik az igaz - bukfenceznek, bohóckodnak, és közben „agyatmosnak” a kicsiknek. Az ördögi tervet pártolók sokszor azzal érvelnek, hogy az érzékenyítéstől senki szexuális irányultsága nem változik meg. Csakhogy ez hazugság: a szakértő szerint a korai érzékenyítés a gyerekekre nézve traumatizáló, kedvezőtlen hatású lehet. A lopakodó agymosás hatása pedig már látszik is: az unió első kommunista államában, Svédországban 1500 százalékkal nőtt meg a magukat fiúnak érző kislányok száma. Az általam eddig nagyra becsült Skóciában pedig már négyéves kortól, szülői beleegyezés nélkül változtathatnak nemet a gyerekek! Mi ez, ha nem bűncselekmény?

Ettől az elmebetegségtől akarja megóvni a gyermekvédelmi törvénnyel a magyar embereket az Orbán-kormány, és ezért kap hideget-meleget a nyugati világ balliberális részétől, a civilnek mondott politikai szervezetektől és kommiszárjaiktól. Brüsszel odáig merészkedett, hogy a jogosan járó uniós pénzeinket is aljas módon visszatartja. Azt hazudják, hogy a Magyarországnak és Lengyelországnak szánt, a koronavírus-járvány utáni gazdasági fellendülést célzó helyreállítási alapok uniós elfogadását részben a két országgal kapcsolatos jogállamisági aggályok is késleltetik. A valós ok azonban hazánk esetében nem más, mint a gyermekvédelmi törvény elfogadása és az illegális migráció megfékezése, ez csípi Brüsszel szemét. Pedig ez a pénz minden magyar embernek jár, így a borsod-abaúj-zemplénieknek is.

A pénz visszatartása is rendkívül bosszantó, de a gyermekek ellen elkövetett „merénylet” a leginkább. Főleg, ha ennek megvannak a magyarországi beépített ügynökei. A baloldal éppen aktuális miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter nemrég azt mondta, az LMBTQ-lobbi kiskorúakat célzó propagandáját nem tartja valós problémának, szerinte a jogszabály gyűlöletkeltő.

A fentiek összessége miatt fontos, hogy a jövő évi négykérdéses népszavazáson mindenki vegyen részt, akinek fontos a gyermekének, az unokájának, a dédunokájának, a szomszéd kislányának, kisfiának, a magyar gyermekeknek a jövője.

Mondjuk ki: Stop, ne tovább!

CSÁKÓ ATTILA, FŐSZERKESZTŐ