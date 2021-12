Akkor még javában futballozott, és a válogatottnál töltöttünk el annyi időt, hogy megfigyelhettem őt. Tényleg mindent tudatosan csinált, tudta, mi a célja, és mindent annak rendelt alá, ez a cél pedig nem is lehetett más, mint a futball, a tökéletes felkészültség a soron következő feladatra, legyen az edzés vagy a soron következő mérkőzés. Hajnal Tamás nem is igen okozott csalódást, remek pályafutást zárt le két éve, amiről már az is sokat elárul, hogy csaknem kétszáz meccsen lépett pályára a Bundesliga élvonalában.