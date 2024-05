Az MZH szabadtéri színpada számos jól ismert zenész és formáció mellett feltörekvő tehetségeknek is lehetőséget ad koncertezésre.

A szeptember közepéig tartó szabadtéri szezon jórészt ingyenes programkínálatában kezdőket is váró táncházak, improvizációs open mic-esetek, dj-szettek és külföldi előadók is szerepelnek

– közölte az MTI-vel pénteken a Magyar Zene Háza.

A közlemény szerint a vasárnapi nyitókoncertet követően május 14-én a Random Trip és a Seven Seconds In the Future, azaz Budapest két legismertebb improvizációs csapatának közös projektje, a Vibe Changers tér vissza: a 2024-es évadnyitó vendégei a Kéknyúl-énekes Andy Hefler, az Irie Maffia-mc Busa Pista és Sárkány Fanni, a 2023-as évad győztese.

Május 23-án ingyenes táncházzal folytatódik a szabadtéri szezon, Samu Zoltánnal és zenekarával.

Júniusban a Zene Háza színpadán tart búcsúkoncertet a világsztárokkal zenélő Tommy Vig dzsesszdobos.

Júliustól szombat délelőttönként a nyári családi programsorozat eseményei várják a gyerekeket és szüleiket, csütörtökönként pedig táncházakat tartanak a szabadban.

Havonta több alkalommal lesznek filmvetítések a szabadban, folytatódnak a Némafilmhez filmzenét című programsorozat zenés filmvetítései is. Újdonság lesz a Feltörekvők - Hangfoglaló Induló előadók koncertjei, valamint a Salsa a Parkban sorozat is.

Az eseményre Azerbajdzsántól Venezueláig érkeznek külföldi előadók klasszikus és kortárszenei koncertekkel, valamint jazz sorozat is várja az érdeklődőket.

A szabadtéri szezonban ismét üzemel majd a Zene Háza kültéri kerthelyisége, a ZeneKert

– áll a közleményben.