Figyel a családos munkavállalók igényeire a Bosch miskolci autóipari gyára, amely elnyerte a Családbarát munkahely védjegyet. A cégen belüli előrelépést is támogatják átképzésekkel, tréningekkel, interaktív karrierbemutatóval – mondja Suszter Szabina HR-vezető.

Több mint húsz éve telepedtek meg Miskolcon, azóta már több százmillió termék gördült le a sorokról. Miket gyártanak, miből jött össze ez az óriási szám?

Miskolcon két Bosch-gyár is működik, a járműipari alkatrészeket gyártó Robert Bosch Energy and Body Systems Kft.-nél klímaberendezésektől a különféle elektromos motorokon át a menetstabilizátorokig számtalan alkatrészt készítünk. Több nélkülözhetetlen terméket is gyártunk a legmodernebb autókba. Ezenfelül elektromos kerékpárokba készítünk meghajtást. Mára a régió egyik legnagyobb cégévé váltunk, mintegy háromezren dolgozunk a cégnél, és majdnem száz helyi vállalkozásnak adunk munkát.

Az autóipari gyártásról sokan azt gondoljuk, hogy férfias munka. Mennyire igaz ez? Vannak női alkalmazottak, női munkakörök?

Gyártással és fejlesztéssel foglalkozunk, amihez szükség van műszaki érdeklődésre, viszont ez nemcsak a férfiaknál, hanem a nőknél is lehet adottság. Nálunk is sok kolléganő dolgozik, műszakos és irodai területen egyaránt és a vezetők között is. Arra is büszkék vagyunk, hogy a menedzsment több tagja munkatársi beosztásban kezdte a pályafutását nálunk.

Mivel segítik, hogy a családosok össze tudják egyeztetni a munkát és az otthoni feladatokat?

A gyermeket nevelő munkavállalóknak ez egyre fontosabb szempont, ezért figyelünk az igényeikre. Családbarát munkahely vagyunk, lehetőséget biztosítunk részmunkaidőre, nemcsak 4, hanem akár 6-7 órás munkavégzésre is. Számos munkakörben megoldható a kötetlen vagy a távoli munkavégzés, valamint segítjük a gyermekek bölcsődei, óvodai elhelyezését, kedvezményes nyári táboroztatását. A szabadságok nagyobb részéről is önállóan rendelkezhetnek a munkavállalók. Külön figyelünk a gyesről visszatérőkre, számukra egy műszakos, könnyített munkarendet alakítottunk ki. A betöltetlen álláshelyeknél előnyben részesítjük a visszatérőket, akiknek mentorok segítenek a visszailleszkedésben.

Mit kínálnak az összes munkavállalónak?

A versenyképes bér mellett számos juttatást nyújtunk, kezdve az utazás támogatásától és a munkavállalókat szállító buszjáratoktól a lakhatási támogatáson át különféle kedvezményekig. A kollégák és családtagjaik közös mobilflottához csatlakozhatnak, kedvezményes belföldi nyaralások közül választhatnak, valamint különféle sportolási lehetőségeket támogatunk, kulturális programokhoz adunk kedvezményeket. Rendszeresen szervezünk egészségügyi szűréseket, valamint kollégáink és családjuk engedménnyel vehetnek igénybe magán-­egészségügyi szolgáltatásokat.

Milyen lehetőség van a fejlődésre a gyárban dolgozóknak?

Saját, akkreditált képzési központunk van, ahol sokféle képzésen, tréningen vehetnek részt a kollégák, az esti érettségitől kezdve a nyelvtanfolyamokon át a technikusképzésig. Ezeken évente több száz munkatársunk vesz részt. Segítjük azokat is, akik a munka mellett egyetemet, főiskolát végeznek. Támogatjuk a gyáron belüli előrelépést, karrierprogramot állítottunk össze, karrierfesztivált rendeztünk. Ehhez egy játékot fejlesztettünk, amelyben egy interaktív LED-padló segítségével a munkatársak áttekinthették a nyitott pozíciókat, a betöltés feltételit, a szükséges kompetenciákat, és azt is milyen képzési lehetőségek segítik azok megszerzését. A játékos karrierbemutatón egy nap alatt ezerhatszázan vettek részt, nagy siker volt a HR Best Gold díjjal is elismerték.

Mint a térség egyik legjelentősebb vállalata, milyen felelősséget éreznek emiatt a régió fejlődéséért?

Nemcsak megélhetést biztosítunk az itt élőknek, hanem másképp is hozzájárulunk a térség fejlesztéséhez. Együttműködünk a várossal, az óvodától a középiskolákon át az egyetemig támogatjuk a fiatalokat, hogy helyben juthassanak versenyképes tudáshoz. Felelősséget érzünk a helyi közösségért, ezért támogatunk fontos helyi programokat és kezdeményezéseket, például a miskolci színházat, a Szépkorúak Házát vagy éppen a felvételi ponthatárok kihirdetésére szervezett helyi Pont Ott Partyt. Csapatépítők keretében számtalan karitatív tevékenységet végzünk, iskolákban, óvodákban, gyermek­otthonokban.