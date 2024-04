Az Önkormányzat 27 db szemetes kukát, 21db tűzrakó helyet, 35 db cigaretta csikk tartót készített el, továbbá vásárolt még 14 db asztalt padokkal, melyek kihelyezésre is kerültek. Havi rendszerességgel telepítenek halakat a tóba. Az itt fogható halfajok: ponty, amur, süllő, csuka, harcsa, keszeg félék és kárász. A ponty és amur fajokból több 10kg feletti példányt is látni. Pontyból több 20kg feletti hal is kifogásra került; természetesen minden alkalommal vissza is kerültek a tóba. Évente süllő fészkeket is raknak le a tóba, ami eddig is szép számban eredményezett ivadékokat. Az országos és a helyi horgászrend betartatását 12 fő rendészeti vizsgával rendelkező halőr végzi, akik nappali és éjszakai beosztásban váltják egymást. Idén négy alkalommal terveznek horgász versenyt a Varbói tónál, melyekről bővebb információt a Varbói Tó Facebook csoportban és az önkormányzat honlapján találhatnak a kedves érdeklődők.