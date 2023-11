Újabb és nagyon fontos lépés történt pont egy éve a kaszinó életében, hiszen 2022 novemberében álltunk át a 24 órás nyitvatartásra – tekintett vissza Gazdóf Barnabás igazgató. A Tropicana Casino létjogosultságát és töretlen fejlődését jól tükrözi, hogy az elmúlt négy év után lassan elérjük a 30 ezres látogatási határt – eddig ennyien fordultak meg nálunk –, azért ilyen pontos a szám mert mindenkit regisztrálunk kell, aki betér hozzánk játszani. Ez az adat is bizonyítja, hogy az emberek szeretik a kaszinót, és nem csak Miskolcon és környékén, hanem a régióban is. Persze ez volt a célunk induláskor, mint ahogyan az is, hogy leküzdjük a régi sztereotípiát, gondolok itt arra, hogy a kaszinókat a '90-es évek „játékgépes korszakával” azonosítsák. Ahhoz, hogy ezt elérjük, igényes környezetben igényes szórakozást kell nyújtani a játszó közönségnek, ami sokrétű kell, hogy legyen a pókertól kezdve a nyerőgépek mellett a számos élőjáték asztalig. Ugyancsak a nívós szórakozáshoz járulnak hozzá a havonta egyszer megtartott zenés rendezvényeink, amikor a Tropicana Casino VIP színpadán neves előadók szórakoztatják a közönséget. Ilyen volt a telt házas születésnapi rendezvényünk is, melyen Kökény Attila énekes volt a fellépő, és a vendégeink között kisorsoltunk egy dubai álomnyaralást is. Természetesen tovább folytatódtak, folytatódnak a szórakoztató programok, október végén halloween-party várta a látogatókat, november 10-én pedig az újabb zenés rendezvényen a Peter Sramek által előadott Zámbó Jimmy-esten kuriózumként Kiss V. Balázs bűvész varázsolta el a közönséget. Visszatérve a játékhoz, októberben immár hagyományosan volt több napos pókerversenyünk is, amelyen szerte az országból összesen 280 induló küzdött meg a végül 12 millió 621 ezer forintos összdíjazásért. Az év végéig pedig számos nagyszabású rendezvényt és pókerversenyt is tervezünk, és az is biztos, hogy decemberben a szokásunkhoz híven egy nagy durranással fogjuk várni látogatóinkat.

Gazdóf Barnabás végül kiemelte: „A kitűzött céljainkat eddig maradéktalanul elértük, jó úton haladunk. Természetesen a következő időszakra is megvannak a terveink, szeretnénk még magasabb szintre emelni a szolgáltatásainkat, kezdve a dolgozóink képzéstől a gépparkunk folyamatos frissítéséig. A világ szakkiállításait járva a folyamatos fejlődés érdekében figyeljük és lépést tartunk a legújabb kaszinós trendekkel.”.

Számos extra A miskolci teremnek több extrája is van: a közel 800 négyzetméteres játékterületen a nyerőgépek mellett számos élőjáték asztal – rulett Black Jack és Ultimate Texas Hold’em póker – várja a vendégeket. Ami az országban is egyedülálló, hogy a vidéki kaszinók között itt van a legnagyobb pókerterem, 11 asztalon lehet játszani. A legújabb különlegesség pedig – Gazdóf Barnabás megfogalmazása szerint – az ország első „rulettszínháza”: a játékos az emeleti pókerteremben felállított „terminálokon” játszik, azaz ott teheti meg a tétjeit, és monitorok „eredményjelzőjén” keresztül látja az alsó szinten élőben zajló krupié gurításokat.

Nemzetközi szinten Jelenleg egy 96 fős stáb dolgozik a kaszinóban a számos részlegben. Sok helyi fiatalnak biztosítanak munkát, akár olyan szakmát biztosítva, mellyel a nemzetközi vizekre is tudnak evezni, mert egy nemzetközi sztenderdnek megfelelő képzést kapnak, és a megszerzett tudásukkal bárhol megállhatják a helyüket szerte a kaszinó-világban.

PR-cikk