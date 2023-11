Műszaki álláslehetőségek Egerben

Az utóbbi időszakban számos műszaki álláslehetőség vált elérhetővé Egerben. Erről tanúskodik az EgerAllas.hu kínálata is, amely portál az egyik kedvelt felülete az egri álláskeresőknek. Nemrégiben például egy alumínium nyílászárók gyártásával foglalkozó vállalat hirdetett mérnök-műszaki munkatárs álláslehetőséget. Egy ilyen típusú mérnöki pozícióban általában különböző tervezési feladatokat kell ellátni, de emellett a beszerzésben való szerepvállalás, a minőségirányítási részleggel való együttműködés, továbbá a gyártási folyamatok koordinálása szintén a feladatok részét képezheti.

Ezenkívül a közelmúltban egy SQA mérnöki, azaz beszállítói minőségbiztosítási mérnök állás is elérhetővé vált az EgerAllas.hu-n. Egy SQA mérnök felelőssége a minőségbiztosítási folyamatok számos szakaszára kiterjed: többek között minőségellenőrzési tervet készít, teszteléseket és ellenőrzéseket végez, részt vesz a beszállítók kiválasztásában, fejlesztésében és auditálásában, továbbá nyomon követi a területén meghatározott mutatószámokat.

A mérnöki lehetőségek mellett persze egyéb, akár középfokú végzettség birtokában is betölthető műszaki pozíciók is elő szoktak fordulni az EgerAllas.hu kínálatában. Jó példát jelentenek erre a különböző technikusi munkakörök, ahol a tevékenységeket jellemzően hibaelhárítással, javítással, karbantartással kapcsolatos feladatok teszik ki. A technikusok továbbá tevékeny részt vállalnak az új gépek telepítésében és konfigurációjában, valamint mérési és tesztelési teendőik is akadhatnak. Mindemellett pedig munkájuk során dokumentációkat vezetnek például a hibajelentésekről, javításokról és az elvégzett karbantartásokról.

Elhelyezkedés műszaki munkakörben

A műszaki területen történő elhelyezkedésnek alapvető feltétele a releváns szakmai végzettség megléte. Mérnöki pozíciók esetében ez nyilvánvalóan felsőfokú képesítést jelent, míg például az említett technikusi munkakörök már akár középfokú oklevél birtokában is betölthetőek. A tapasztalat esetében változóak az elvárások, sok esetben követelmény a többéves tapasztalat, ugyanakkor junior, tehát pályakezdő pozíciókkal is lehet találkozni, akár az EgerAllas.hu kínálatában is.

A tanult készségeket tekintve valamennyi esetben szükség van az MS Office programok ismeretére, illetve a mérnöki állások kapcsán a tervező szoftverek (pl. CAD), valamint programozási nyelvek is megjelenhetnek az elvárások között. Sőt, utóbbiak esetében az aktív idegennyelv-tudás (leggyakrabban angol) is alapvető részét képezi a követelmények listájának.

Mindemellett persze a szakmai ismereteken, szoftverismereteken és egyéb készségeken túl bizonyos személyes tulajdonságok is nélkülözhetetlen az eredményes helytálláshoz. Műszaki pozíciókról lévén szó mindenképpen szükség lesz például az analitikus gondolkodásmódra és a kiváló problémamegoldó képességre, de emellett az időmenedzsment, a csapatjátékos attitűd, továbbá a rugalmas hozzáállás is gyakran kap helyet az egri műszaki álláshirdetésekben.