A műszaki asszisztensek feladatai

A műszaki asszisztensek alapvető tevékenységi körét a mérnöki és műszaki projektek támogatása jelenti. Feladatuk, hogy segítésék a mérnökök és a technikusok munkáját, például az adminisztrációs és dokumentációs teendők ellátásával. Ez alatt többek között a műszaki rajzok, tervek és dokumentumok rendezését, archiválását, valamint frissítését érjük. Emellett fontos szerepet játszanak az adatgyűjtésben és elemzésben, amit annak érdekében tesznek, hogy ezzel javítsák a projektek hatékonyságát, továbbá segítsék a döntéshozatali folyamatokat.

Feladataik kötődnek emellett a projektek koordinálásához is, amibe egyebek mellett azok előrehaladásának nyomon követése, illetve a határidők és az erőforrások kezelése is beletartozhat. Mindezekről pedig jelentéseket és prezentációkat szükséges készíteniük a projektvezető számára.

A munkakör felelősségi körébe tartozhatnak ezenkívül bizonyos logisztikai teendők is, olyanok, mint például a szükséges anyagok és eszközök beszerzése, valamint a szállítások kezelése és a készletek folyamatos monitorozása. Végezetül pedig a megannyi kommunikációs feladatról sem feledkezhetünk meg, hisz egy műszaki ügyintézőnek többek között a mérnökökkel, technikusokkal, szállítókkal és egyéb szereplőkkel is kapcsolatot kell tartania a projektek megvalósítása során.

Ezek a feladatok persze szakterülettől és iparágtól függően mutathatnak eltéréseket, ugyanakkor az irány és a tevékenységek jellege valamennyi esetben hasonló lesz. Ha kedvet kaptál egy a műszaki asszisztens állás betöltéséhez, érdemes figyelned a SzekszardAllas.hu weboldalt, amely portál kínálatában ilyen és egyéb asszisztensi munkakörök is elő szoktak fordulni.

A műszaki asszisztens pozícióhoz kapcsolódó elvárások

Bizonyos műszaki asszisztensi pozíciók már akár középfokú végzettség birtokában is betölthetőek. Fontos ugyanakkor, hogy a végzettség releváns, azaz a műszaki irányultságú legyen. Ezenkívül kiemelt fontossággal bírnak a pozíció kapcsán a számítógépes ismeretek, beleértve például az MS Office programcsomagot, vagy olykor a CAD szoftvereket, amelyek használata mindennapos lehet ebben a munkakörben. Szükség mutatkozhat továbbá a B kategóriás jogosítvány és a vezető rutin meglétére is, hisz előfordulhat, hogy a műszaki asszisztensnek terepmunkát is kell végeznie.

Mindemellett helytálláshoz néhány személyes tulajdonság is elengedhetetlen. Az analitikus gondolkodásmód például kifejezetten fontos, hisz a munkakör számos elemzői, számolási és egyéb analitikai feladattal jár együtt. Lényeges kvalitás a precizitás és a pontosság is, mivel a műszaki területen elkövetett hibák és pontatlanságok rendkívül költségesek lehetnek. Mindemellett pedig a kiváló szervező- és kommunikációs képességek is kiemelt kvalitásnak számítanak, a műszaki asszisztenseknek ugyanis koordinálniuk kell bizonyos munkafolyamatokat, méghozzá más szakemberekkel együttműködve.