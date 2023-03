Mitől fájhat a fogunk?

A fogfájásnak számos különböző oka lehet. Joggal gondolunk arra, hogy lyukas, ám ez csupán egy a lehetséges elváltozások közül. Akár egy tömött fog is fájhat, hiszen egy rosszul záródó tömés alatt is elkezdődhet a szuvasodás. A törött fog is tud kellemetlen órákat okozni, de egy nem megfelelően kinövő bölcsességfog szintén lehet a fájdalom oka.

Sok esetben nem maga a fog okozza a problémát: az arcidegzsába tipikusan fogfájáshoz hasonló tüneteket produkál, amik jellemzően akkor jelentkeznek, amikor arcunk valamilyen mozgást végez. A rágóízületi gyulladás is érződhet a fogakon, de az esetek többségében több tünettel jár. Ha nem csak szánkban érezzük a fájdalmat, gyanakodhatunk arra, hogy ezzel a betegséggel állunk szemben.

Hogyan enyhíthető természetes módon a fogfájás?

Szerencsére van pár otthon is megtalálható szer, amivel enyhíthetjük a fogfájást. Mivel természetes anyagokról van szó, ezeket akár napokon át is alkalmazhatjuk, vagy addig, amíg nem kapunk időpontot fogorvosunkhoz.

Sós oldat

A só és a víz elegye antibakteriális közeget hoz létre, emellett pedig fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő hatása is van. Egy pohár vízben keverjünk el egy teáskanál sót, és öblögessünk vele naponta többször.

Fűszerek és gyógynövények

Fűszerek tekintetében a fogfájás egyik legjobb ellenszere a szegfűszeg. Mivel antibakteriális hatású, fertőtleníti a szájüreget, emellett csillapítja a fájdalmat és a gyulladást is. Hamar elkezdhetjük érezni a hatást, ha elrágcsálunk egy szegfűszeget, de megőrölve és egy kevés olívaolajjal összekeverve bekenhetjük vele a fájdalmas területet is.

A csersavat tartalmazó fekete tea is kiválóan használható fájó fogra: kevés vízzel forrázzunk le egy teafiltert, majd ha langyosra hűlt, rakjuk a fogra! Ugyanezt megtehetjük kamillateával is, de zsályát és mentát lefőzve is hasonló hatást érhetünk el.

Kurkumából és vízből vagy olívaolajból készült sűrű keverékkel szintén enyhíthetünk fájdalmunkon, de ha reszelt gyömbérrel borítjuk be pár percre a fájó részt, akkor is hamar érezhetjük a hatást.

Jégkockák

A hideg bár nem minden esetben kellemes, egyik áldásos hatása, hogy egy időre enyhíti a fájdalmat. Ugyanez a helyzet a fogakkal is: textilbe tekert jégkockákkal borogathatjuk az arcunkat a megfelelő területen, így csillapítva a fájdalmat. Fontos azonban, hogy ne vigyük túlzásba, mert ha túl sokáig ott tartjuk, tartós károkat is okozhatunk a túlzott hideggel!

Megúszhatjuk az orvost?

Bár a fenti megoldások rövidebb vagy hosszabb távra is megszabadíthatnak bennünket a kínjainktól, a fogorvosi látogatást nem kerülhetjük el, hiszen a fájdalom jelez valamit, és amíg a probléma nem szűnik meg, a fogfájás is vissza fog térni. Természetesen egy-egy bevált módszer alkalmazásával időt nyerhetünk, de nem érdemes elodázni a fogorvost, mert ha sokáig várunk, a probléma akár olyan komolyra is fordulhat, hogy a fogunk elvesztésével is számolnunk kell.

A fogfájás nem tud jókor jönni, és mivel nehezen elviselhető, minden egyes ezzel töltött perc óráknak tűnhet. Otthonunkban több olyan természetes gyógymódot találhatunk, amivel egy időre megszüntethetjük a fájdalmat, úgyhogy ha baj van, érdemes kipróbálni, hogy esetünkben melyik válik be a legjobban!