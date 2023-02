Veres Pál polgármester január 6-án jelentette be, hogy 2023-ban Miskolcon újra lesz Kocsonyafesztivál. Újra, hiszen 2020 februárjában szervezték meg legutóbb a gasztronómiai fesztivált, az utóbbi két évben viszont a pandémia miatt esély sem volt a rendezvény megtartására.

Idén március 3-a és 5-e között viszont újra a kocsonya fővárosa lesz Miskolc.

De mi vár ránk ezen a három napon? Haladjunk sorjában:

A Kocsonyafesztivál területe a Szent István tértől a Villanyrendőrig tart, előbbin lesz majd a nagyszínpad is, de kerül egy-egy színpad a Villanyrendőrhöz és az Erzsébet térre is. A rendezvénybe az Avasi Kvaterka is becsatlakozik, így a történelmi Avas – a Bortanya és a Rácz sor környéke – is fesztiválhelyszínként fog funkcionálni.

A régiségvásár a Hősök terére összpontosul, a Kazinczy és a Déryné utcát köti majd össze, de lehúzódik egészen a Centrumig.

A szervezők elmondása alapján a Kocsonyafesztivál területén végig vásár, gazdag étel- és italkínálat várja majd a látogatókat. Folyamatosak lesznek a programok, szinte egy percre sem lesz megállás.

2020 után ismét megdobban majd a Kocsonyafesztivál Szíve, a Szinva teraszon egy fesztivál a fesztiválban fogadja majd látogatókat különleges és egyedi programkínálattal, ahol a közösségeké lesz a főszerep.

Ahogyan az elmúlt években megszokhattuk, a rendezvényt látványos felvonulás indítja, majd szinte egymást érik majd a fesztivál különböző pontjain a családi- és gyermekprogramok, látványos bemutatók, színpadi programok és természetesen a kisebb, nagyobb és egészen nagy koncertek. Három színpadon is zajlanak majd a fellépések: a Szent István tér lesz a nagyobb produkciók otthona, a Villanyrendőr az elektronikus műfajok és a szólóelőadók, duók otthona lesz, míg az Erzsébet téren a miskolci zenekaroké a pálya.

A legnagyobb nevek között fellép a Margaret Island, a Balkán Fanatik, a svéd Dr. Alban, Horváth Tamás, a Fiesta Csordás Tibivel, Krisz Rudi, az Animal Cannibals és Lotfi Begi is. A fesztivál zárókoncertjén pedig az idén 75 éves Charlie szórakoztatja majd a Kocsonyafesztivál közönségét.