Ezek a készülékek saját fejlesztésű, bár Android-alapú operációs rendszerrel működnek, ami miatt egyes felhasználók nem rajonganak érte, noha megbízhatóságuk emiatt semmivel sem alacsonyabb. A felhasználók leggyakoribb problémái a teljesítménnyel, a túlmelegedéssel, valamint az akkumulátorral kapcsolatosak, illetve a leejtésből származó mechanikai sérülések sem ritkák.

Védelem és gondoskodás

Ha megtörtént a baj, érdemes megbízható, márkafüggetlen szervizt választani és a javítást rájuk bízni. A GSM Pont gyorsszervizei kedvező árakon vállalják a Xiaomi és más készülékek javítását, erről meggyőződhetsz, ha megnézed a készüléktípusokra bontott alkatrész árlistát.

Bármelyik gyártó készülékeiről is van szó, említést érdemel a megelőzés, vagyis a mobilok lehető legteljesebb védelme. Sokat tehetsz, ha már a vásárláskor ellátod megfelelő védelemmel. A nagy felületű kijelzők védelméről üvegfóliákkal gondoskodhatsz, a készülékházat többféle típusú tokkal óvhatod meg a fizikai sérülésektől. És persze tegyél meg mindent annak érdekében, hogy ne sérülhessen: ne rakd farzsebbe, tok nélkül táskába, és kerüld azokat a helyzeteket, ahol kicsúszhat, leeshet, vízbe zuhanhat.

Milyen szervizt válassz?

A legfontosabb, hogy megbízható legyen, viszont megtalálni nem ilyen egyszerű. Éppen ezért sokan választják a hivatalos márkaszervizeket, amelyek gyártóra szakosodva vállalják a szakszerű javítást. Hátrányuk azonban, hogy a szervizelést gyakran nem helyben, hanem akár országhatáron kívül intézik, így a folyamat 1-2 hetet is igénybe vehet, valamint eredeti gyári alkatrészeket használnak, amelyek ára magasabb lehet.

A márkafüggetlen szervizekben többféle márkájú és típusú készülék helyszíni javítását vállalják, az alkatrészek megléte esetén akár ½-1 órás gyorsszerviz keretében is. A cserealkatrészek utángyártott darabok, amelyek minősége a gyárival megegyező is lehet, de esetenként meglepően ócska is, így egyáltalán nem mindegy, melyik szervizt választod. Megbízhatóságáról tanúskodik a munkájukra vállalt garancia, illetve az ügyfelektől kapott kiváló minősítés, értékelések. A márkaszervizeknél kedvezőbb árakon dolgoznak.

Készülékek javítása szakértelemmel

Független szervizeket sok helyen találni, így nem kell messzire menni, ha megsérül a telefonod. Érdemes azonban utánanézni a kiszemelt szerviz megbízhatóságának, szakértelmének, hogy nehogy kellemetlen meglepetés érjen.

Előnyben vannak azok a javítóbázisok, amelyekben képzett szakértő csapat várja az ügyfeleket, illetve amelyek komoly alkatrészkészlettel, kiváló beszállítói háttérrel rendelkeznek, mivel így azonnali javításokat is tudnak vállalni.