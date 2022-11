Lakásfelújítás kicsiben vagy nagyban?

Ha eddig a felújítással járó jelentős anyagi kiadások miatt nem kezdted el a folyamatot, akkor most még van időd, ne késlekedj! Természetesen, ha nem tervezel nagyobb átalakításokat, akkor is változtathatsz a környezeteden. A berendezés és dizájn cseréjével máris új lakókörnyezetet alakíthatsz ki. A Vaszonkepem.hu képeinek a segítségével akár a fali dekoráció megváltoztatásával is már más lesz a hangulat.

A változás természetes folyamat, hiszen mi magunk is változunk az évek során, és ezért a közvetlen környezetünknek is lépést kell tartani velünk. Érdemes a feng shui elveit is figyelembe venni, mert hatással van rád, ha megfelelően vannak elhelyezve a berendezési tárgyak, kiegészítők a lakásban. Az átrendezéshez, a kiegészítők és színek cseréjéhez nem is igazán szükséges mélyen a pénztárcába nyúlni, az eredmény mégis szembeötlő lesz.

Ne habozz, kezdd el!

Először azt kell eldöntened, hogy milyen nagyságrendű átalakítást szeretnél. A következő lépésben meg kell határoznod az új irányvonalat, stílust. Vázold fel magadnak, hogy milyen színeket, formákat, textileket látnál szívesen otthonod falain belül! Sokszor elegendő egy csipetnyi kreativitás és pár új stílusos vászonkép, hogy megújuljon egy adott helyiség.

Inspirálódj!

Nézegess képeket, gyűjts ötleteket, hogy milyen hangulat tetszik a leginkább! Ha szereted magad körül a zöldet, a buja növényeket, akkor például egy igazi dzsungelhangulatot is kialakíthatsz. A falon egy nagyobb méretű, dzsungel témájú vászonkép igazán hatásos tud lenni. Ha a tenger szerelmese vagy, akkor egy tengerparti vászonkép visszaadja azt a hangulatot, amire vágysz.

Képhez a kiegészítőket

A vászonkép jó kiindulási pont, amihez igazíthatod a többi kiegészítőt. Ha a tengerparti példánál maradunk, akkor vízkék párnákkal, egy szoba pálmával és rattan kiegészítőkkel csodás tengerparti hangulatot varázsolhatsz, ahol úgy érzed, mintha mindig nyaralnál.

Ezek a változtatások igazán nem kerülnek sokba, viszont látványosak, és hatással lesz a közérzetedre, a hangulatodra. Mielőtt belevágsz, a család üljön össze, és beszéljétek meg, hogy kinek milyen stílus tetszene a leginkább annak érdekében, hogy a kis közösség minden tagja jól érezze magát a megújult környezetben! Meglátod, az új élettér kialakítása remek szórakozás és móka is lesz egyben!

(PR-cikk)