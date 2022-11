LED függeszték: a multifunkcionális megoldás

A LED függeszték felszerelésével több legyet is üthetsz egy csapásra. Olyan multifunkcionális megoldás, amivel egy időben oldhatod meg a világítást, a dekorációt, a költséghatékonyság problematikáját, ráadásul még a kényelmed is garantálva lesz.

Számtalan variációban megtalálhatóak, aminek eredményeképpen te is ki tudod választani azokat a darabokat, amelyek az otthonodba illenek.

A LED függesztékek népszerűsége folyamatosan nő, egyre többen változtatnak a meglévő világítási rendszerükön. A LED fényforrások előnyös tulajdonságainak köszönhetően sokan cserélik le rájuk az energiapazarló hagyományos izzókat. A pénztárcabarát jelleg sokat nyom a latba, ahogy a strapabíróbb kivitel is rengeteget számít.

Megvan az oka annak, miért válassz LED fényforrást!

LED fényforrásokat akkor érdemes választanod, ha a folyamatos izzócserével nem szeretnél sok időt eltölteni, illetve az izzók vég nélküli vásárlását is el akarod kerülni. Az innovatív technológiának köszönhetően egy rendkívül takarékos eszköz elégedett tulajdonosa leszel. Arról nem is beszélve, hogy ez egy olyan környezetbarát megoldást is jelent, amivel lényegesen kevesebb káros hulladékot fogsz termelni.

A működtetésük során nem kell attól félned, hogy megfájdul a fejed, vagy a szemedet bántja a fény. Nem villódzik, nem kell arra várni felkapcsolás után, hogy bemelegedjen – azonnal teljes fénnyel árasztja el a teret. A LED függesztékekben elhelyezett fényforrások lehetővé teszik, hogy három különböző színhőmérséklet közül válassz. Rendelkezésedre áll a melegfehér, a hidegfehér kékes szín, valamint a természetes színvilág is.

Ahány szoba, annyi világítás és színvilág

A világítási rendszer megtervezése kapcsán már sokszor hallhattad, hogy a világítást mindig azoknak a tevékenységeknek megfelelően kell kialakítani, amit éppen az adott helyiségben csinálsz. Így van ez a színekkel is. Ez leegyszerűsítve azt jelenti, hogy nem mindegy, melyik szobába milyen világítás kerül és milyen színárnyalatot használsz, hiszen mindegyiknek más a hatása.

Ahol főként pihensz, ott a a meleg árnyalatoknak van létjogosultsága: ilyen a hálószoba vagy esetleg a nappali. Viszont a hidegfehér árnyalat leginkább a dolgozószobában vagy a konyhában használatos, mert hozzásegít a koncentráció növeléséhez és jól láthatóvá teszi az apró részleteket is.

Milyen az ideális LED függeszték?

A legideálisabb LED függeszték egyszerre biztosítja a kellő fényeket és funkcionál az otthonod díszeként. Választhatsz hagyományos egyágú, vagy az egyre divatosabb többágú változat közül. A többágúak jól érvényesülnek a nappaliban vagy az ebédlőasztal fölött.

Válassz te is LED függesztéket az otthonodba!