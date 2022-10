Rengeteg árnyalattal rendelkezik, éppen ezért egyszerre lehet karizmatikus, bájos és játékos is. Amennyiben további tanácsokra van szüksége, olvassa el cikkünket, hogy miért érdemes egy zöld ülőgarnitúrát választania!

Zöld kanapé a nappaliban: a természet ereje

Valójában sokféle módon kiegészíthetjük ezt a gyönyörű ülőalkalmatosságot a nappali rendszerén belül, akár modern, akár hagyományosabb megjelenésű szobát szeretnénk. Egy zöld kanapé mindig hatásos lesz, függetlenül attól, hogy egy kis nappali részét képezi, vagy egy nagyobb térben van elhelyezve. Legyen smaragd, moha, lime, abszint, borostyán vagy fűzöld… a lehetőségek korlátlanok, amennyiben zöld kanapéról van szó. Ebben a cikkben összegyűjtöttünk néhány tippet és inspirációt, amelyek segítenek eldönteni, hogy miért válasszunk zöld kanapét.

Fotó: Sila ágyazható kanapé. kanape-shop.hu

A zöld szín jelentése

A zöld szín tónustól függetlenül jelentésben és szimbolikában igen gazdag. Ha a zöld színre gondolunk, mi jut eszünkbe először? A természet, lombok, megnyugtató terek? A zöldet általánosságban minden természeteshez kötjük, ami a természetből és a földből származik. A zöld az egészség színe, de ez az igazságosság és a bölcsesség színe is egyben.

A szín pszichológiája: milyen érzéseket kelt a zöld szín

A színpszichológia szerint a zöldet gyakran a természettel, a megújulással és a növekedéssel társítjuk, a belsőépítészetben a felfrissülés, biztonság, sőt béke érzetét keltheti: ezért olyan kedveltek széles körben a zöld kanapék.

A zöld a színspektrumon belül semlegesnek számít, mert minden szín középpontjában áll, a színpalettán a meleg színek (sárga mellett) és a hideg színek (kék) között helyezkedik el. Emiatt a zöld a leggyakrabban használt szín az egyensúly, a harmónia, a biztonság és a jólét érzésének megteremtésére.

Fotó: Budapest sarokkanapé. xxxlkanape.hu

A zöld a gazdagsággal -gondoljunk csak a legtöbb bankjegyek színére, például a dollárra- is összefüggésbe hozható. És tónustól függően melegséget és meghittséget hoz nappalinkba, különösen, ha a tónus közelebb áll a sárgához, valamint felfrissülést és nyugalmat sugalmazhat, ha közelebb áll a kékhez. Segítenek megteremteni a nyugalom érzetét egy térben, miközben gyönyörű fókuszpontot biztosítanak az egész szobában.

Zöld kanapé a nappaliba: milyen színekkel párosítsuk?

A zöld kanapé a dekoráció hihetetlen barátja. Mindenféle stílushoz igazodik és alkalmazkodik, és nagyon jól tudja, hogyan kell más színekkel együtt viselkedni. Amennyiben kanapévásárlás során egy zöld színű mellett teszi le a voksát, akkor a választásnál a két legfontosabb szempont a stílus és az árnylat. A stílusnak a térben és a szoba általános dekorációjában kell jól működnie. Ez azt jelenti, hogy amennyiben modern és kortárs dizájnt választ, annak ideálisan illeszkednie kell a többi bútorhoz és stílusmotívumokhoz.

A zöld tökéletesen passzol a semleges színekhez

Egy zöld ülőgarnitúra sokkal merészebb színválasztás, mint egy semlegesebb szürke, bézs vagy barna, azonban sokféle színnel és árnyalattal kombinálható. Ennek az az oka, hogy amint fentebb olvashatta, a zöld semleges szín, amely a kromatikus spektrum közepén található. Érdemes a zöldet eleinte a kiegészítő színeivel kombinálni, vagyis azokkal, amelyek kontrasztot alkotnak egymással. Hagyjuk, hogy a zöld beszéljen a nappalinkban, és ragaszkodjunk a tiszta és világos árnyalatokhoz a falon. A bézs és barna, a szürke, sőt a feketék különböző árnyalataiból álló, népszerű paletta tökéletes hátteret biztosít bármilyen zöld kanapénak. Ennek a színösszeállításnak a puszta eleganciája és kifinomultsága igazán jól passzol egy zöld bársony kanapékhoz. A fa is gyönyörűen párosul smaragdzölddel, erősítve a kapcsolatot a külvilággal. Párosítsuk ízlésesen megválasztott dohányzóasztalokkal és kiegészítőkkel, és csodálatos teret alakíthatunk ki otthonunkban.

A zöld a színspektrum legmeghatározóbb részén található. Ez egy olyan szín, amelyre figyelni kell, így minden ilyen árnyalatú kanapé, legyen az világos vagy tompa, minden bizonnyal a belsőépítészet fókuszpontjává válik.

Milyen zöld színt válasszunk a különböző lakberendezési stílusokhoz?

A rusztikus és vidéki hangulat érdekében válasszuk a zöld és a fás tónusok kettősét. Ugyanez vonatkozik a zöld pasztell és/vagy tónusok kombinációjára is, amelyek természetes szálakat, például szalmát, homokot és gyöngyöt vonzanak.

A zöld kanapé bárhol megállja a helyét! Jól illik a modern és a rusztikus szobákba is, mivel klasszikus és egyben kifinomult, de az olyan kedvenc lakberendezési stílusokkal is kombinálható, mint a skandináv, a bohó vagy az ipari stílus.

Modern helyiségbe például a zöld ülőgarnitúrák a világosabb, például pisztácia zöld vagy vízzöld árnyalatú ülőgarnitúrát javaslunk, a kicsit merészebbek pedig lime színűbe is beruházhatnak. Egy rusztikus, általában fabútorokkal díszített szoba viszont olyan sötétzöld ülőbútort igényel, mint például a moha. Retro stílusú szobákba az olívazöld illik, egy klasszikus és elegáns szobában pedig egy smaragdzöld kanapé lesz garancia a sikerre.

Fotó: Elsie kanapéágy. Sofamasters.hu

A zöld ülőbútorok sokféle anyagból és szövetből készülhetnek, de a fényűző, csúcsminőségű érzés érdekében nincs is jobb egy zöld bársony kanapénál. A bársony finom fénye textúrát és életet ad a helyiségnek – és tökéletes a hangulatos légkör megteremtéséhez a hidegebb hónapokban is. A friss, hétköznapibb megjelenés érdekében nem tévedhetünk egy könnyen tisztítható EasyClean huzatú kárpittal, melyet tökéletesek a rendszeres vendéglátásra is.

Fotó: Glamour kanapéágy. Kanapebolt.hu

A zöld kanapéknak nagyon szórakoztató a díszítésük! Nem számít, milyen árnyalattal vagy anyagtípussal dolgozunk, biztosan találunk valami szépet, amivel kontrasztot teremthetünk. A zöld bársony kanapék gyönyörűen néznek ki egyszínű színekkel és visszafogott textúrákkal, mint például a boho-chic szőnyegek. A fényűzőbb megjelenés érdekében sima velúr vagy selyem párnákkal is párosíthatjuk őket élénk, semleges árnyalatokban. Zöld kanapénkat elegáns sárgaréz végű asztalokkal vagy aranyozott állólámpákkal is kiegészíthetjük. Bármelyik zöld árnyalat mellett is döntünk, és bármilyen típusú kanapét választunk, legyen az zöld ülőgarnitúra vagy zöld sarokkanapé, a zöld szín bevonása azonnal megerősíti kapcsolatát a külvilággal.